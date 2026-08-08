Sự việc vợ chồng ông Lê Ngọc Tuấn (45 tuổi) và bà Ngô Thị Thạnh (39 tuổi), cùng trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng bị điện giật tử vong, xảy ra ngày 30/7 vừa qua đã khiến dư luận vô cùng xót xa.

Éo le hơn, trước khi gặp nạn, vợ chồng anh Tuấn đã rao bán ngôi nhà 2 tầng để trả nợ ngân hàng. Người mua đã đặt cọc số tiền 200 triệu đồng và dự kiến nhận nhà vào đầu tháng 8. Khi sự việc thương tâm xảy ra, tất cả các bên đều vô cùng rối bời.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 8/8, người phụ nữ đã đặt cọc mua lại nhà của ông Tuấn cho biết, gia đình chị không tiếp tục thực hiện giao dịch mua nhà vì quan niệm tâm linh. Trước đó, chị này đã đến nhà viếng, chia sẻ nỗi mất mát với gia đình ông Tuấn. Song, do trong lúc tang gia bối rối nên 2 bên chưa có trao đổi gì về chuyện giao dịch mua bán nhà.

Người phụ nữ kể thêm, trước khi xảy ra sự viêc, vợ chồng chị và vợ chồng ông Tuấn thống nhất mua bán căn nhà và mảnh đất hơn 300m2 với giá 2,2 tỷ đồng, đã đặt cọc trước 200 triệu đồng. Trong hợp đồng đặt cọc cũng có nếu trách nhiệm pháp lý của 2 bên.

Vợ chồng ông Tuấn ra đi để lại mẹ già và 2 con đang tuổi ăn học. (Ảnh: Báo Công an Đà Nẵng)

Mặc dù vậy, chị cho rằng sự việc xảy ra quá đột ngột, không ai mong muốn. Vợ chồng chị chỉ mong nhận lại số tiền đã đặt cọc mua nhà. Số tiền này cũng là gia đình chị vay mượn của người thân. Khi nhận lại tiền cọc, vợ chồng chị sẽ gửi lại một khoản nhỏ để hỗ trợ, chia sẻ với gia đình ông Tuấn.

Chiều ngày 7/8, vợ chồng nhà hảo tâm trước đó cam kết hỗ trợ cho 2 con của ông Tuấn cũng đã đến nhà, động viên gia đình và khẳng định sẽ lo việc ăn học cho 2 cháu. Tối cùng ngày, nhà hảo tâm đã dẫn em Lê Viết Hồng Anh (con trai lớn của ông Tuấn) đi mua chiếc xe máy cũ để em có phương tiện đi lại khi học đại học.

Hồng Anh cho biết, sau khi lo hậu sự chu toàn cho cha mẹ, gia đình em đã đi làm giấy chứng tử, được hẹn ngày 10/8 trả kết quả. Hồng Anh dự tính đầu tuần tới sẽ đến ngân hàng nơi cha mẹ vay tiền để trình bày hoàn cảnh, xin được khoanh nợ, giảm nợ cho gia đình.

Nam sinh cũng chia sẻ, từ số tiền được các mạnh thường quân hỗ trợ và tiền phúng viếng, sau khi trả các chi phí lo tang lễ còn dư lại một khoản. Khi tâm lý ổn định, em liên hệ với người đặt cọc mua nhà để trả lại tiền cọc ba mẹ đã nhận được đó, để ba mẹ ra đi thanh thản.

Trước đó, báo Thanh Niên thông tin chiều 5/8, Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động (thuộc Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng) đã tổ chức lễ nhận cháu Lê Viết Hồng Pháp (10 tuổi, con trai út của ông Tuấn và bà Thạnh) làm "Con nuôi đồn biên phòng".

Tại buổi lễ, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tặng cháu Pháp 1 chiếc xe đạp và hỗ trợ ban đầu 1 triệu đồng. Tập đoàn Karma tại Hội An hỗ trợ cháu bé 5 triệu đồng cùng nhiều đồ dùng học tập. Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động cũng cam kết hỗ trợ cháu Pháp 500.000 đồng mỗi tháng cho đến khi hoàn thành chương trình lớp 12.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc thương tâm. (Ảnh: Tiền Phong)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đề nghị Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động phân công cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đồng hành, thường xuyên thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cháu Pháp trong quá trình học tập, sinh hoạt. Các cán bộ, chiến sĩ quan tâm, giúp cháu sớm vượt qua cú sốc tâm lý, từng bước ổn định cuộc sống và có thêm động lực tiếp tục đến trường.

Như đã đưa tin, khoảng 9 giờ sáng ngày 29/7, ông Tuấn leo lên mái tôn để sửa chữa. Trong quá trình thi công, người đàn ông có sử dụng dây điện để kết nối máy bắn đinh. Trong lúc làm việc, vị trí nối của dây điện bị vướng vào mái tôn làm cho dòng điện rò rỉ lan khắp mái tôn khiến ông Tuấn bị giật tử vong tại chỗ.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, bà Thạnh đi bán hàng về, phát hiện chồng gặp nạn nên leo lên mái tôn để cứu. Do dòng điện vẫn lan truyền trên mái tôn nên bà Thạnh cũng bị điện giật, gục xuống tử vong.