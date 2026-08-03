Sự việc vợ chồng ông Lê Ngọc Tuấn (45 tuổi) và bà Ngô Thị Thạnh (39 tuổi), trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng, tử vong do bị điện giật đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Đôi vợ chồng ra đi đột ngột, để lại mẹ già, 2 con đang tuổi ăn học cùng một số tiền nợ ngân hàng, hoàn cảnh vô cùng éo le.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho hay, vợ chồng ông Tuấn đã thế chấp căn nhà của mình để vay 1,7 tỷ đồng tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Nam, mỗi tháng thanh toán lãi hơn 14 triệu đồng. Gánh nặng quá lớn khiến vợ chồng ông Tuấn quyết định bán nhà để trả nợ.

Theo đại diện chi nhánh, đơn vị đã phát động cán bộ, nhân viên và một số khách hàng thân thiết quyên góp hỗ trợ gia đình ngay sau khi hay tin vụ việc. Sáng 3/8, đại diện ngân hàng đã đến thắp hương và gửi gần 10 triệu đồng tiền phúng viếng đến gia đình.

Một cán bộ Sacombank Chi nhánh Quảng Nam chia sẻ, trong quá trình cho vay vốn, vợ chồng ông Tuấn chỉ tham gia bảo hiểm khoản vay năm đầu tiên, sau đó không tiếp tục tham gia nên hợp đồng bảo hiểm đã chấm dứt hiệu lực. Khi xảy ra sự việc, gia đình không thuộc trường hợp được doanh nghiệp bảo hiểm chi trả các quyền lợi liên quan.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Báo Công an Đà Nẵng)

Sáng 3/8, gia đình đang tổ chức lễ tang cho vợ chồng nạn nhân. Nhiều người thân trong gia đình không giấu được sự lo lắng khi biết cụ thể khoản vay của nợ chồng ông Tuấn. Những ngày qua, người thân có biết thông tin căn nhà của vợ chồng ông Tuấn đang được thế chấp ngân hàng song chưa nắm rõ các giấy tờ liên quan. Dự kiến, gia đình sẽ rà soát lại toàn bộ giấy tờ và nghĩa vụ tài chính sau lễ an táng của vợ chồng ông Tuấn vào ngày mai (4/8).

Ông Lê Ngọc Vân, anh ruột ông Tuấn bày tỏ, đến nay người thân vẫn chưa biết sẽ xoay xở thế nào để giải quyết khoản nợ của em trai. Căn nhà đang thế chấp ngân hàng cũng đã nhận tiền cọc để bán cho người khác, giờ cũng chưa biết có thể xử lý ra sao?

Được biết, ông Tuấn từng làm công nhân cơ khí tại một doanh nghiệp lớn ở Đà Nẵng, thu nhập ổn định còn bà Thạnh hàng ăn ở chợ Kế Xuyên. Sau nhiều năm chắt chiu, vợ chồng ông Tuấn vay mượn thêm để xây căn nhà 2 tầng, hy vọng ổn định cuộc sống.

Năm ngoái, ông Tuấn mất việc do công ty cắt giảm nhân sự, chuyển sang làm nghề “thợ đụng”, ai thuê gì làm nấy. Cuộc sống gia đình rơi vào cảnh bấp bênh. Đôi vợ chồng quyết định bán nhà để trả nợ ngân hàng, dựng một công trình nhỏ tại mảnh đất rộng khoảng 35m2 ở phía sau để ở tạm. Trong lúc sửa chữa công trình thì vợ chồng ông Tuấn gặp nạn.

Trước đó, báo Phụ nữ Việt Nam đưa tin vào khoảng 9 giờ sáng ngày 30/7, ông Tuấn leo lên mái tôn để bắn đinh kiên cố. Trong quá trình thi công, người đàn ông có sử dụng dây điện để kết nối máy bắn đinh.

Trong lúc làm việc, vị trí nối của dây điện bị vướng vào mái tôn làm cho dòng điện rò rỉ lan khắp mái tôn khiến ông Tuấn bị giật tử vong tại chỗ.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, bà Thạnh về nhà, phát hiện chồng gặp nạn nên leo lên mái tôn để cứu. Do dòng điện vẫn lan truyền trên mái tôn nên bà Thạnh cũng bị điện giật, gục tại chỗ. Người con trai lớn của hai nạn nhân phát hiện sự việc, lập tức hô hoán người dân đến hỗ trợ nhưng không kịp.