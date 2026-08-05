Vụ việc đôi vợ chồng tử vong trong lúc vệ sinh bể cá cảnh, xảy ra tại thôn Eo Bàn, xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa sáng 4/8 khiến dư luận đau xót.

Nguồn tin trên báo VnExpress cho hay, theo lãnh đạo UBND xã Ngọc Trạo, vụ việc xảy ra lúc 9 giờ cùng ngày. Nạn nhân trong vụ việc là ông Mai Văn Hân và bà Vũ Thị Nguyên, đều ngoài 80 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, ông Hân sơ ý bị điện giật trong lúc vệ sinh bể cá có hòn non bộ được quây lưới thép trước sân ngôi nhà cấp 4. Thấy chồng gặp nạn, bà Nguyên vội lao đến ứng cứu và cũng bị điện phóng trúng.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Fanpage Thạch Thành 24h)

Người hàng xóm đã phát hiện sự việc, lập tức hô hoán và đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu song đôi vợ chồng không qua khỏi. Thời điểm xảy ra sự việc, các con, cháu của ông bà đều đi làm.

Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Quang Nam, Chánh văn phòng UBND xã Ngọc Trạo cho biết thêm, nguyên nhân ban đầu nhận định trong quá trình dọn rửa bể cá hòn non bộ, có rào bao quanh để nuôi chim, có thể hệ thống máy bơm đẩy nước lên hòn non bộ bị rò điện khiến 2 nạn nhân bị điện giật tử vong.

Sau khi nắm bắt sự việc, địa phương đã cử người tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự.