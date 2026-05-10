Vụ việc nam sinh lớp 6 bị điện giật tử vong trong lúc trèo lên mái nhà nhặt bóng đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót. Nạn nhân trong vụ việc là em N.T.T.H. (12 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, tỉnh Khánh Hòa).

Thông tin trên báo VietNamNet cho hay, chiều ngày 9/5, sau khi hoàn hành kiểm tra cuối học kỳ 2, H. cùng nhóm bạn đến khu vực trước sân trụ sở tổ dân phố 4, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa để đá bóng.

Trong lúc đá bóng, do quả bóng văng lên mái nhà cao 2m nên H. trèo lên lấy, không may va phải dây điện và bị điện giật. Nhiều người dân khi phát hiện sự việc đã tìm cách ứng cứu nhưng do điện chưa được cắt nên không thể tiếp cận. Người dân đã nhanh chóng liên hệ ngành điện lực để hỗ trợ cắt nguồn điện.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Khoảng hơn 10 phút sau, nạn nhân được đưa xuống và chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Tuy nhiên, nam sinh đã không qua khỏi. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể H. đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Báo Pháp luật TP.HCM cho biết thêm, cháu H. có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa, cháu sống cùng ông nội ở phường Đô Vinh.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm đang được cơ quan chức năng làm rõ.