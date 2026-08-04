Câu chuyện vợ chồng ông Lê Ngọc Tuấn (45 tuổi, thôn An Thọ, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) tử vong do điện giật để lại 2 con trai, con lớn học năm thứ 2 đại học, người con út chuẩn bị vào lớp 5, vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Tuổi Trẻ thông tin trong ngày 3/8, gia đình đang tổ chức tang lễ cho vợ chồng ông Tuấn. Đông đảo bà con, hàng xóm, bạn bè tiếp tục đến viếng. Theo kế hoạch, lễ an táng sẽ diễn ra vào sáng 4/8. Những ngày qua, người thân có biết thông tin căn nhà của vợ chồng ông Tuấn đang được thế chấp ngân hàng nhưng chưa nắm rõ các giấy tờ liên quan.

Do tang gia bối rối, gia đình vẫn chưa tìm được chìa khóa nơi cất giữ hồ sơ vay vốn. Dự kiến sau lễ an táng, mọi người mới có thể rà soát lại toàn bộ giấy tờ và nghĩa vụ tài chính.

Được biết, vợ chồng ông Tuấn đang thế chấp căn nhà của mình để vay 1,7 tỉ đồng. Mỗi tháng, gia đình phải thanh toán lãi hơn 14 triệu đồng. Đây cũng là gánh nặng quá lớn khiến vợ chồng ông quyết định bán căn nhà đang ở để thoát nợ ngân hàng. Khoản vay này khiến các thành viên trong gia đình ông Tuấn không khỏi hoang mang, rối bời.

Hiện trường nơi xảy ra vụ điện giật thương tâm của vợ chồng ông Tuấn. (Ảnh: báo Phụ nữ Việt Nam)

Đối với 2 con trai của vợ chồng ông Tuấn, một người đàn ông ở Tam Kỳ (Đà Nẵng) hiện đang kinh doanh ở Măng Đen (Quảng Ngãi) đã có chia sẻ quyết định bất ngờ trên báo Tuổi Trẻ. Người này quyết định cam kết đồng hành lâu dài, hỗ trợ chi phí học tập để em Lê Viết Hồng Anh (con trai ông Tuấn, vừa học xong năm nhất Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng) hoàn thành chương trình đại học, đồng thời chăm lo việc học của người em đang chuẩn bị bước vào lớp 5.

Thấu hiểu cảm giác của những đứa trẻ phải đối với mặt nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, ông chọn cách sẻ chia bằng những việc làm âm thầm. Ông lặng lẽ nhận hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt cho nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để các em được tiếp tục đến trường. Bên cạnh đó, ông còn đồng hành với nhiều hoạt động an sinh xã hội ở những địa phương mình gắn bó.

Tuổi Trẻ thông tin thêm, hầu hết những việc làm ấy đều được ông thực hiện trong lặng lẽ. Ông không muốn xuất hiện trên truyền thông hay tổ chức những hoạt động rầm rộ. Với ông, điều đáng quý nhất là nhìn thấy những đứa trẻ có cơ hội viết tiếp ước mơ của mình.

Tờ Phụ nữ Việt Nam đưa tin trước đó, khoảng 9h ngày 30/7, ông Lê Ngọc Tuấn (45 tuổi, trú thôn An Thọ, xã Tây Hồ) leo lên mái tôn nhà để bắn đinh kiên cố. Trong quá trình thi công, ông Tuấn có sử dụng dây điện để kết nối máy bắn đinh. Khi thực hiện, vị trí nối của dây điện bị vướng vào mái tôn làm cho dòng điện rò rỉ lan khắp mái tôn khiến ông Tuấn bị giật tử vong tại chỗ.