Từ tháng 9 đến hết năm 2025, những cung hoàng đạo này may mắn cả tình duyên lẫn tài vận

1. CUNG SONG TỬ

Giai đoạn này là "mùa gặt" của Song Tử. Những nỗ lực trong quá khứ giờ đây mang lại thành quả tài chính rõ rệt. Bạn có cơ hội thăng tiến, nhận được các dự án lớn, hoặc tìm được nguồn thu nhập thụ động. Khả năng giao tiếp và đàm phán của bạn cực kỳ đỉnh cao, giúp bạn kiếm được những hợp đồng béo bở.

Vận đào hoa nở rộ. Các Song Tử độc thân rất dễ gặp được người có khả năng ăn ý cả về trí tuệ lẫn tâm hồn. Những cuộc gặp gỡ, hẹn hò diễn ra sôi nổi. Với những người đã có đôi, đây là thời điểm để cả hai cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai, những chuyến du lịch lãng mạn sẽ giúp tình cảm thăng hoa.

2. CUNG XỬ NỮ

Sao Mộc - hành tinh của sự may mắn và thịnh vượng, đang tọa lạc tại chính cung của bạn. Đây là một vận hội cực kỳ lớn, có thể chỉ xảy ra 12 năm một lần. Bạn được tiếp thêm năng lượng, sự tự tin và tầm nhìn để phát triển sự nghiệp lên một tầm cao mới. Cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư sinh lời rất lớn.

Bạn tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn. Đây là thời điểm hoàn hảo để bạn mở lòng và đón nhận một mối quan hệ mới nghiêm túc. Nếu đã có người yêu, mối quan hệ của bạn sẽ phát triển sâu sắc và ổn định hơn, thậm chí tiến tới những cam kết lâu dài như đính hôn, kết hôn.

3. CUNG MA KẾT

May mắn đến từ những mối quan hệ xã hội và đối tác. Công việc kinh doanh của bạn sẽ phát đạt nhờ vào các mối quan hệ chất lượng. Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ tài chính từ đối tác hoặc nhà đầu tư. Đây cũng là thời điểm tốt để Ma Kết xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai.

Ngôi nhà đối tác trong chiêm tinh của bạn được chiếu sáng. Điều này báo hiệu một mối quan hệ đầy tiềm năng, nghiêm túc và có thể dẫn đến hôn nhân. Nếu đang tìm kiếm một nửa của mình, bạn rất dễ gặp được một người chín chắn, đáng tin cậy và có cùng chí hướng.

4. CUNG SONG NGƯ

Song Ngư có cơ hội "hái ra tiền" nhờ vào tài năng nghệ thuật, sự sáng tạo và trực giác nhạy bén của mình. Các dự án liên quan đến nghệ thuật, giải trí, hoặc chăm sóc sức khỏe sẽ thành công rực rỡ. Bạn cũng có thể nhận được những món quà, tiền thưởng bất ngờ hoặc lợi nhuận từ đầu tư.

Thế giới nội tâm của bạn lãng mạn và dịu dàng hơn bao giờ hết. Bạn thu hút những mối quan hệ sâu sắc, có sự kết nối tâm hồn mạnh mẽ. Đây là thời điểm để tha thứ, hàn gắn và xây dựng một tình yêu viên mãn. Các Song Ngư độc thân có thể gặp "tri kỷ" của đời mình trong hoàn cảnh rất ngẫu hứng và lãng mạn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm