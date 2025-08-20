Montecito - vùng đất giàu có bậc nhất California, nơi vợ chồng Vương tử Harry và Meghan Markle chọn làm tổ ấm sau khi rời Hoàng gia năm 2020 đang trở thành tâm điểm chú ý vì liên tiếp xảy ra các vụ việc gây chấn động.

Theo trang tin địa phương Montecito Journal, sáng sớm ngày 20/7, một căn nhà trên đường Butterfly Lane bị đột nhập và lục tung khi chủ nhân vắng mặt. Đáng chú ý, địa điểm này chỉ cách biệt thự của Harry và Meghan chưa đầy 2 dặm (khoảng 3km). Khi quay trở về, chủ nhà bàng hoàng phát hiện ổ khóa két sắt đã bị phá hỏng, và cảnh sát tìm thấy dấu vân tay khả nghi để phục vụ điều tra.





Biệt thự của Harry và Meghan, nằm trên Rockbridge Road, từng được nữ Công tước xứ Sussex miêu tả trong cuộc phỏng vấn với The Cut là nơi "chữa lành, mang lại cảm giác bình yên và tự do". Căn nhà được mua với giá 10,9 triệu bảng (14,65 triệu USD) nhưng nay đã tăng gấp đôi giá trị.

Tuy nhiên, sự xa hoa không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Chỉ một ngày sau vụ trộm, cảnh sát Montecito tiếp tục phát hiện một loạt sự cố liên quan đến ma túy và trộm cắp khác trong khu vực. Trên đường Hermosillo, cách nhà Harry - Meghan hơn 2 dặm, một tài xế bị bắt giữ khi mang theo dụng cụ sử dụng ma túy. Cùng ngày, một nghi phạm khác cũng bị tạm giữ với hai ống hút meth trên Banner Avenue, cách biệt thự của nhà Sussex khoảng 7km. Thậm chí, một vụ trộm khác xảy ra sáng 21/7, đối tượng đã cắt rào để lấy trộm máy phát điện và dụng cụ xây dựng.





Theo điều tra trước đó, Thanh tra Anthony Nunez thuộc Đội Tội phạm đặc biệt cho biết nhiều vụ đột nhập ở Montecito có dấu hiệu do các băng nhóm người Chile và Venezuela thực hiện. Chúng hoạt động chuyên nghiệp: Giám sát mục tiêu, gắn camera theo dõi, vô hiệu hóa tín hiệu báo động và trong vòng 3 phút có thể lấy đi két sắt, trang sức từ phòng ngủ chính.





Những sự việc liên tiếp này khiến hình ảnh "thiên đường nghỉ dưỡng của người giàu" ở Montecito bị lung lay. Với vị thế là hàng xóm của nhiều ngôi sao thế giới, vợ chồng Harry - Meghan khó tránh khỏi sự lo ngại cho an toàn của chính mình và các con trong bối cảnh an ninh khu vực đang nóng lên từng ngày.

Theo Express