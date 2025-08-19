Theo một nguồn tin được chuyên gia hoàng gia Rob Shuter chia sẻ, Meghan Markle đã rất kỳ vọng vào trailer mùa hai của series With Love, Meghan trên Netflix. Được tung ra ngày 12/8, Meghan không giấu sự phấn khích khi viết trên Instagram: “Những khoảnh khắc đẹp nhất là để sẻ chia. With Love, Meghan sẽ trở lại vào 26/8 trên Netflix".

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, nữ ca sĩ Taylor Swift xuất hiện trong podcast New Heights của Travis và Jason Kelce để thông báo album mới mang tên The Life of a Showgirl. Thông tin này nhanh chóng bùng nổ mạng xã hội với hơn 167 triệu lượt xem chỉ trong 24 giờ - một con số khổng lồ khiến mọi sự chú ý lập tức đổ dồn về phía Taylor.





Nguồn tin nói thêm: “Meghan tưởng trailer sẽ làm chủ cả chu kỳ tin tức. Nhưng rồi Taylor xuất hiện như một quả bom, cuốn bay mọi spotlight. Meghan tin rằng đây không chỉ là sự trùng hợp xui xẻo".

Meghan Markle được cho là coi trailer lần này như một dấu mốc “comeback” mạnh mẽ sau nhiều ồn ào. Nhưng việc Taylor Swift bất ngờ ra mắt album mới ngay thời điểm đó đã khiến toàn bộ sự chú ý rời khỏi cô. Một nguồn tin còn nhận xét: “Cô ấy thấy mình như bị hút hết không khí trong căn phòng khi Taylor chiếm trọn sân khấu".





Mùa hai của With Love, Meghan sẽ tiếp tục có 8 tập, phát sóng đồng loạt trên Netflix – nửa đêm theo giờ Mỹ và 8h sáng tại Anh. Giống như mùa đầu tiên ra mắt tháng 3/2025, Meghan sẽ xuất hiện cùng nhiều bạn bè nổi tiếng, trong đó có người mẫu Chrissy Teigen, chuyên gia trang điểm Daniel Martin và tác giả - diễn giả Jay Shetty.

Nếu mùa một từng giúp Meghan Markle gây tiếng vang trong làng giải trí, mùa hai rõ ràng là canh bạc mà cô đặt nhiều kỳ vọng. Nhưng sự trùng hợp với Taylor Swift khiến “cú trở lại” của Meghan lần này ít nhiều bị ảnh hưởng, tạo ra một cuộc so sánh bất đắc dĩ giữa hai biểu tượng quyền lực của Hollywood và hoàng gia.

Theo Express