Meghan Markle đã chính thức trở lại trên màn ảnh nhỏ và một lần nữa, cô gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ phong cách thời trang đẳng cấp. Xuất hiện trong trailer mùa hai của series Netflix With Love, Meghan , vợ Harry rạng ngời trong chiếc váy hoa xanh của Carolina Herrera - thương hiệu xa xỉ vốn là “bảo chứng” cho phong cách tinh tế của cô.

Theo trang @royal.fashion.daily, chiếc váy có giá hơn 1.836 bảng Anh (tương đương hơn 65 triệu đồng) , thiết kế dáng xòe bồng bềnh, nhấn eo bằng thắt lưng ton-sur-ton. Sự kết hợp này vừa mang lại nét thanh lịch, vừa tạo cảm giác thoải mái, bay bổng đúng chuẩn một biểu tượng thời trang hoàng gia.

Nhưng bạn không cần phải chi đậm mới có thể “hóa thân” theo phong cách của Meghan. Thương hiệu Club London đã cho ra mắt một mẫu váy gần như “sao y bản chính”, với thiết kế fit-and-flare tôn dáng, chất liệu nhẹ nhàng và họa tiết hoa lãng mạn. Giá chỉ bằng một phần mười , món đồ này đang trở thành gợi ý hoàn hảo cho các dịp dạ tiệc mùa hè, từ đám cưới, tiệc vườn cho đến các buổi hẹn hò sang trọng.

Club London

Ngoài bản họa tiết xanh ngọt ngào, chiếc váy còn có nhiều phiên bản khác như chấm bi đen trắng trẻ trung , hoặc hoa lá nhiệt đới với gam xanh vàng pastel tươi mát . Đặc biệt, trong đợt giảm giá hè, thiết kế midi bay bổng này đang được ưu đãi tới 20%.

Monsoon

Nếu bạn muốn phá cách hơn, một lựa chọn khác là mẫu váy lệch vai cùng họa tiết botanical xanh – đen nổi bật trên nền trắng, vừa hiện đại vừa tôn dáng. Điều đáng chú ý là dòng sản phẩm này được làm từ chất liệu tái chế, hướng đến sự thời thượng bền vững đúng tinh thần thời trang hiện đại.

H&M

Còn với những ai yêu sự lãng mạn, mẫu váy maxi dây mảnh, điểm xếp tầng nhẹ nhàng và họa tiết hoa xanh nhạt trên nền trắng chính là “đáp án” lý tưởng. Thiết kế này gợi cảm giác bay bổng, thanh thoát chuẩn lựa chọn cho những ngày hè nắng vàng, gió nhẹ.

JJ House

Không chỉ mang lại cảm giác “chanh sả” như Meghan Markle, những mẫu váy này còn giúp phái đẹp dễ dàng sở hữu thần thái hoàng gia chỉ với chi phí hợp túi tiền.

Theo Express