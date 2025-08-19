Một lần nữa, Meghan Markle trở thành tâm điểm chú ý khi loạt chi tiết mới về tính cách và hành trình bước vào hoàng gia của cô được tiết lộ.

Trong cuốn sách bán chạy Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors , tác giả Tom Bower khẳng định: “Trong cuộc đời Meghan Markle, rất ít điều xảy ra do ngẫu nhiên. Đằng sau nụ cười thấu cảm ấy là một người phụ nữ không chấp nhận sự ngẫu hứng, thích kiểm soát mọi khía cạnh cuộc sống. Cuối tháng 9/2016, điều quan trọng nhất với Meghan chính là mối quan hệ với Harry".

Khi ấy, Meghan đã đăng tải trên Instagram bức ảnh ám chỉ “buổi hẹn Halloween bí mật” cùng Vương tử Harry, Công chúa Eugenie và bạn trai của Eugenie – Jack Brooksbank tại Toronto. Bower cho rằng, động thái này chẳng khác nào Meghan “tự công khai” chuyện tình cảm, bởi “vì lý do riêng, cô muốn mối quan hệ ấy được đưa ra ánh sáng”. Truyền thông khi đó còn gọi đây là “câu chuyện lớn nhất kể từ sau vụ thoái vị”.





Sau khi rời hoàng gia năm 2020, cặp đôi Harry – Meghan đã hé lộ loạt hình ảnh chưa từng công bố từ buổi tiệc Halloween đó trong loạt phim tài liệu Harry & Meghan trên Netflix.

Chia sẻ trên show của Ellen DeGeneres, Meghan kể lại: “Harry đến Toronto thăm tôi, và cùng bạn bè, em họ Eugenie và Jack, chúng tôi đã hóa trang theo phong cách hậu tận thế để có một đêm vui chơi cuối cùng trước khi cả thế giới biết chúng tôi là một cặp. Khi ấy nhờ trang phục kỳ lạ, bốn người chúng tôi đã thực sự tận hưởng khoảnh khắc bình thường hiếm hoi".

Tuy nhiên, những nỗ lực kiểm soát cuộc sống riêng lại dẫn đến căng thẳng tại hoàng gia. Trong cuốn Yes Ma'am: The secret life of royal servants, tác giả Tom Quinn tiết lộ Meghan từng khiến Cung điện Buckingham lo ngại khi bà mong muốn “hoạt động độc lập, không theo chiến lược chung”.

“Điều này là bình thường nếu bạn không thuộc một thể chế nghiêm ngặt như hoàng gia, nhưng rõ ràng sẽ không thể chấp nhận được việc Meghan ‘lấn át’ Vương nữ Anne, Vua Charles (khi ấy còn là Thân vương xứ Wales) hay thậm chí Nữ hoàng Elizabeth", Quinn viết.





Một cựu cận thần của Nữ hoàng Elizabeth cũng chia sẻ: “Elizabeth luôn phải là trung tâm, là điểm tựa của mọi hoạt động hoàng gia. Meghan không hiểu rằng khi bạn đã gia nhập gia đình hoàng gia, bạn không còn làm theo ý mình nữa, mà phải làm theo những gì được chỉ định. Theo một cách nào đó, bạn trở thành người phục vụ cho gia đình".

Kể từ khi rời hoàng gia, Harry và Meghan hiện sống tại Montecito, California cùng hai con là Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet. Meghan đang tập trung nhiều năng lượng cho các dự án riêng, đặc biệt là mùa hai của chương trình ẩm thực With Love, Meghan , dự kiến ra mắt trên Netflix vào tuần tới.