Liên quan vụ “Người phụ nữ chết trong bao bố tại bờ kè phía sau 1 công ty” như đã thông tin, chiều 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tạm giữ Thạch Kim Thái (SN 1978, ngụ tại phường Bình Hoà) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đến nay, Công an đã bước đầu làm rõ động cơ gây án của nghi phạm Thạch Kim Thái. Qua làm việc, nghi phạm khai cùng vợ là bà K.T.H. (SN 1981, ngụ TP Cần Thơ) thuê nhà trọ ở phường Bình Hòa sinh sống và cùng làm công nhân cho một công ty ở địa phương.

Công an TP.HCM đang tạm giữ Thạch Kim Thái (SN 1978, ngụ tại phường Bình Hoà) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Thời gian gần đây, Thái và vợ mình xảy ra mâu thuẫn do người chồng hay ghen tuông. Từ đây, Thái nảy sinh sát hại vợ mình là bà H. rồi bỏ thi thể vào bao bố. Tiếp đó, Thái mang bao bố vứt xuống sông Sài Gòn. Xong việc, Thái quay trở về nhà trọ sinh hoạt, đi làm bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Để công ty không nghi ngờ về sự vắng mặt của vợ, Thái viết giấy thông báo cho công ty với nội dung “vợ về quê có việc”.

Theo điều tra, khoảng 9h30 ngày 3/7, anh Lê Minh Phương (SN 1986, là nhân viên vệ sinh của Công ty may mặc Sài Gòn 3) trong lúc đang dọn vệ sinh thì phát hiện 1 bao bố màu xanh có mùi hôi thối. Qua kiểm tra, người này thấy bên trong có 1 thi thể nữ nên báo cho cơ quan chức năng. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, từ thi, lấy lời khai các nhân chứng. Sau đó, Công an đã phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân chết chưa rõ nguyên nhân trên địa bàn.

Qua đó, cơ quan chức năng đã xác định nạn nhân là bà H.. Bằng nghiệp vụ, Công an đã bắt giữ được nghi phạm gây án là Thạch Kim Thái cũng là chồng của bà H..