Liên quan vụ “người phụ nữ chết trong bao bố tại bờ kè phía sau 1 công ty” như đã thông tin, ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt giữ nghi phạm Thạch Kim Thái (SN 1978, ngụ tại phường Bình Hoà) là người hiện hành vi giết người.

Đối tượng Thạch Kim Thái bị bắt giữ. Ảnh: CQCA

Trước đó, ngày 3/7 vừa qua, người dân phát hiện một phát hiện 1 xác chết nữ giới đựng trong bao tải đang trong quá trình phân huỷ trôi dạt vào khu vực bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3, phường Hiệp Bình, TP.HCM và trình báo cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.HCM đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, xác minh và tổ chức truy xét điều tra làm rõ bản chất vụ án, truy xét đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, trong đó có Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, tập trung xác minh danh tính nạn nhân, truy vết các dấu vết, rà soát các mối quan hệ và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng gây án.

Bộ quần áo người phụ nữ mặc trên người khi được phát hiện. Ảnh: CQCA

Song song với công tác điều tra, Công an TP.HCM đã phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi Nhân dân tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm và phối hợp với lực lượng Công an trong quá trình xác minh vụ án.

Nhiều nguồn tin có giá trị từ quần chúng nhân dân đã góp phần hỗ trợ công an nhanh chóng khoanh vùng, xác định đối tượng nghi vấn. Công an xác định nạn nhân là chị K.T.H. (SN 1981, ngụ phường Bình Hoà).

Bằng nghiệp vụ, Công an đã bắt giữ được nghi phạm gây án là Thạch Kim Thái. Tại cơ quan Công an, Thái đã khai nhận hành vi phạm tội.