Ngày 4/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC02) phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân chết chưa rõ nguyên nhân trên địa bàn.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC02) đang điều tra, xác minh vụ việc "Chết người chưa rõ nguyên nhân", phát hiện ngày 3/7 tại bờ kè phía sau Công ty may mặc Sài Gòn 3 ở số 47 đường 17 (phường Hiệp Bình, TP.HCM).

Theo điều tra, khoảng 9h30 ngày 3/7, anh Lê Minh Phương (SN 1986, là nhân viên vệ sinh của Công ty may mặc Sài Gòn 3) trong lúc đang dọn vệ sinh thì phát hiện 1 bao bố màu xanh có mùi hôi thối. Qua kiểm tra, người này thấy bên trong có 1 thi thể nữ nên báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, từ thi, lấy lời khai các nhân chứng. Bước đầu nạn nhân là nữ giới, thể trạng trung bình, khoảng 40-50 tuổi, cao khoảng 1m6, tóc dài màu nâu đen.

Ngoài ra, móng tay và chân được sơn màu hồng, không có hình xăm trên cơ thể, mặc áo thun ba lỗ đen, quần lót đen, quần shorts đen; nạn nhân được xác định chết trong khoảng thời gian trên 4 ngày.

Công an đề nghị ai là thân nhân hoặc là người biết tung tích của nạn nhân báo tin hay trực tiếp liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM) số điện thoại 0693187200 địa chỉ số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM để phối hợp giải quyết.