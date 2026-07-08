Liên quan vụ “người phụ nữ chết trong bao bố tại bờ kè phía sau 1 công ty” như đã thông tin, ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tạm giữ Thạch Kim Thái (SN 1978, ngụ tại phường Bình Hoà, là chồng của nạn nhân) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Tại cơ quan Công an, bước đầu nghi phạm Thạch Kim Thái khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thái và bà H. có quan hệ tình cảm với nhau và chung sống ở phường Bình Hoà (TP.HCM).

Clip công an tống đạt quyết định bắt nghi phạm

Quá trình sống chung cả 2 phát sinh mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông. Bực tức, Thái lên kế hoạch sát hại bà H. Sau khi sát hại người phụ nữ, Thái bỏ thi thể nạn nhân vào trong bao bố rồi mang vứt xuống sông Sài Gòn.

Trước đó, theo điều tra, khoảng 9h30 ngày 3/7, anh Lê Minh Phương (SN 1986, là nhân viên vệ sinh của Công ty may mặc Sài Gòn 3) trong lúc đang dọn vệ sinh thì phát hiện 1 bao bố màu xanh có mùi hôi thối. Qua kiểm tra, người này thấy bên trong có 1 thi thể nữ nên báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, từ thi, lấy lời khai các nhân chứng. Sau đó, Công an đã phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân chết chưa rõ nguyên nhân trên địa bàn.

Qua đó, cơ quan chức năng đã xác định nạn nhân là bà H.. Bằng nghiệp vụ, Công an đã bắt giữ được nghi phạm gây án là Thạch Kim Thái cũng là chồng của bà H..