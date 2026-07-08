Liên quan đến sự việc phát hiện thi thể nữ giới trong bao tải tại bờ kè ở phường Hiệp Bình, TP.HCM gây xôn xao dư luận, mới đây, thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân là chị K.T.H. (sinh năm 1981, quê Cần Thơ, hiện trú tại phường Bình Hòa, TP.HCM).

Chỉ sau 3 giờ từ lúc xác định được danh tính nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã xác định Thạch Kim Thái (48 tuổi, quê Cần Thơ, chồng của chị H.) là người hung thủ gây ra cái chết của chị H. Công an TP.HCM đã bắt giữ Thái để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan Công an, Thái khai nhận hành vi phạm tội. Về nguyên nhân dẫn đến sự việc, bước đầu xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông trong quá trình Thái chung sống với nạn nhân.

Thạch Kim Thái thừa nhận sát hại vợ. (Ảnh: Báo Công an TP.HCM)

Báo VnExpress thông tin, tại cơ quan điều tra, Thái khai nhận mâu thuẫn vợ chồng đã kéo dài nhiều năm. Trước khi sự việc xảy ra khoảng 1 tuần, chị H. nợ khoảng 35 triệu đồng và Thái phải xoay xở trả. Thái cũng cho rằng vợ thường xuyên dùng điện thoại liên lạc với người đàn ông khác, ít quan tâm chồng con khiến mâu thuẫn gia đình ngày càng căng thẳng.

Trước đó vào vào sáng 3/7, một nhân viên vệ sinh của Công ty May mặc Sài Gòn 3 trong lúc dọn dẹp khu vực bờ kè phía sau công ty thì phát hiện một bao tải màu xanh bốc mùi hôi. Khi người này kiểm tra thì phát hiện bên trong có một thi thể phụ nữ và đã trình báo công an. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua kiểm tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định nạn nhân là nữ, khoảng 40-50 tuổi, cao khoảng 1,6 m, thể trạng trung bình, tóc dài màu nâu đen, móng tay và móng chân sơn màu hồng, không có hình xăm. Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định, nạn nhân đã tử vong hơn 4 ngày trước khi được phát hiện.

Quần áo trên thi thể nạn nhân thời điểm được phát hiện.

Thông tin trên báo Công an TP.HCM cho hay, quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP cùng Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an tập trung xác minh danh tính nạn nhân, truy vết các dấu vết, rà soát các mối quan hệ và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng gây án.

Cùng với đó, Công an TP kêu gọi nhân dân tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm và phối hợp với lực lượng Công an trong quá trình xác minh vụ án. Nhiều nguồn tin có giá trị từ quần chúng nhân dân đã góp phần hỗ trợ cơ quan Công an nhanh chóng khoanh vùng, xác định đối tượng nghi vấn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.