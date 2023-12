Vụ thanh niên đi xe phân khối lớn gây tai nạn rồi bỏ đi: Công an Hà Nội thông báo tìm người chứng kiến

Theo thông báo này, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội cho biết hiện đơn vị đang thụ lý, điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 9h05 ngày 9/12 tại đường Nguyễn Trãi, khu vực gần ngã ba Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.

Vụ tai nạn xảy ra giữa xe mô tô biển số 29M1- 99900 do anh Đ.Q.L. sinh năm 1996 (trú tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển trên đường Nguyễn Trãi theo hướng Ngã Tư Sở - Hà Đông va chạm với xe mô tô kiểu giáng xe tay ga chưa rõ biển kiểm soát, do một phụ nữ mặc áo tối màu, đội mũ bảo hiểm màu trắng (chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ) điều khiển đi cùng chiều và sau đó xe mô tô va chạm tiếp với một xe mô tô màu sơn màu ghi, chưa rõ chủng loại, biển kiểm soát, tên tuổi người điều khiển cùng chiều.

Hình ảnh do một camera hành trình ghi lại

Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội thông báo, ai là người liên quan, người chứng kiến, người biết thông tin về vụ tai nạn nói trên hoặc có dữ liệu camera hành trình ghi nhận diễn biến vụ tai nạn giao thông trên cung cấp cho cơ quan công an nhằm giúp việc điều tra, xác minh được thuận lợi, khách quan. Có thông tin xin vui lòng liên hệ Đội CSGT số 7 Công an TP Hà Nội, địa chỉ 611 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 0243 8582896.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã làm rõ danh tính và làm việc với nam thanh niên, liên quan đến vụ việc người này gây tai nạn rồi bỏ đi gây bức xúc ở Hà Nội.



Để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, do nạn nhân của vụ việc không đến trình báo nên đơn vị đã đề xuất và xin ý kiến cấp trên để có hướng xử lý, đồng thời kêu gọi nạn nhân (nữ điều khiển xe máy bị ngã) đến trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Công an TP Hà Nội) để hợp tác hoàn thiện hồ sơ liên quan đến vụ tai nạn.

Được biết, nam thanh niên nói trên là nhân viên công nghệ thông tin, hiện đang làm việc cho một công ty về lĩnh vực giáo dục. Khi được mời lên làm việc, anh ta cho biết bản thân lấy làm tiếc vì thiếu kinh nghiệm ứng xử trong tình huống tai nạn.