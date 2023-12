Vụ nam thanh niên đi xe phân khối lớn gây tai nạn rồi bỏ đi: Vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội

Ngày 12/12, trao đổi với PV, một đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vẫn đang xác minh sự việc nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29M1-999.00 va chạm với một xe máy khác đi cùng chiều trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Đáng chú ý, mặc dù là người gây ra vụ tai nạn nhưng nam thanh niên này không dừng lại giúp đỡ nạn nhân mà tăng ga đi thẳng. Trong video cũng dễ nhận thấy, thanh niên này bật tín hiệu xi-nhan bên trái nhưng lại chuyển làn hướng bên phải gây ra vụ va chạm.

Tình huống nam thanh niên gây tai nạn làm cô gái ngã xuống đường

Phân tích về hành vi trên, Tiến sĩ - Luật sư Đặng Văn Cường nhận định, nội dung thể hiện qua clip cho thấy người lái xe mô tô phân khối lớn va chạm với xe mô tô khác là nguyên nhân vụ tai nạn, hành vi va chạm xe của người thanh niên này dẫn đến người phụ nữ mất lái và ngã ra đường.

"Hành vi của nam thanh niên trong trường hợp này rõ ràng là có lỗi, gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, điều đáng trách là người thanh niên này lại bỏ đi mà không có ý thức trách nhiệm gì đối với hậu quả vụ tai nạn", luật sư Cường phân tích.

Vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội

Theo luật sư Đặng Văn Cường, hành vi của nam thanh niên này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội. Giúp đỡ người khác khi gặp hoạn nạn, bị tai nạn giao thông là vấn đề đạo đức, văn hóa, với người gây tai nạn thì đây còn là trách nhiệm pháp lý.



Nạn nhân là người phụ nữ ngã trước mũi xe ô tô, rất may mắn là chiếc xe ô tô này đã làm chủ tốc độ nên dừng lại được, không có thiệt hại về tính mạng đối với nạn nhân. Tuy nhiên, tình huống này có lẽ sẽ khiến cho người phụ nữ sợ hãi, chấn động tâm lý.

Nếu là người đàn ông bình thường, có đạo đức, biết ứng xử theo chuẩn mực xã hội thì nam thanh niên này sẽ giúp đỡ hỗ trợ người phụ nữ dựng lại xe và kiểm tra xem người này có thương tích gì không. Thậm chí phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân do hậu quả của hành vi va chạm sẽ gây ra.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là sau khi sự việc xảy ra thì nam thanh niên này chỉ đứng nhìn mà không có bất kỳ hành động gì thể hiện trách nhiệm của mình, sau đó đã rời đi như không có chuyện gì xảy ra khiến cộng đồng mạng xã hội xem clip tỏ ra bức xúc, bất bình về hành vi thiếu ý thức, thiếu văn hóa, thiếu trách nhiệm của nam thanh niên này.

"Với hành vi lệch chuẩn, thiếu ý thức trách nhiệm của nam thanh niên này thì việc cộng đồng xã hội lên án, truy lùng thông tin để ném đá là chuyện hoàn toàn dễ hiểu. Nam thanh niên trong trường hợp này không chỉ nợ nạn nhân một lời xin lỗi mà còn nên có thái độ tích cực trước cơ quan chức năng và cộng đồng xã hội, thể hiện nhận thức, ý thức trách nhiệm của mình đối với hành vi vi phạm, thiếu chuẩn mực vừa qua", Tiến sĩ - Luật sư Đặng Văn Cường Đặng Văn Cường chia sẻ.

Dưới góc độ đạo đức, luật sư Cường cho rằng, hành vi của nam thanh niên không phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội nên bị xã hội cười chê lên án, hành vi này cũng có thể làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan doanh nghiệp nơi người này làm việc và ảnh hưởng đến những người thân trong gia đình người đàn ông này này khi dư luận không ngừng đào bới thông tin cá nhân của người này để xem xét đặc điểm nhân thân, hành vi, lý giải hành xử "lạ lùng" của người thanh niên này trên đường.

Còn dưới góc độ pháp lý, luật sư Cường nói, hành vi của nam thanh niên là vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân.

Luật giao thông đường bộ quy định người tham gia giao thông đường bộ phải đi đúng phần đường, đúng làn đường, đúng tốc độ, phải chú ý quan sát và làm chủ tốc độ. Không được quay đầu xe ở nơi cấm quay đầu, trong làn đường một chiều, khi chuyển hướng phải bật đèn tín hiệu và chú ý quan sát.

Các căn cứ pháp lý Diễn biến qua clip cho thấy nam thanh niên này đã chuyển hướng mà không bật đèn tín hiệu, thiếu chú ý quan sát và có vẻ như muốn quay đầu xe nên đã đâm vào xe của người phụ nữ bên cạnh dẫn đến người phụ nữ này mất lái và ngã ra đường... Hành vi này là vi phạm luật giao thông đường bộ, nếu hậu quả làm nạn nhân tử vong hoặc thương tích 61 % trở lên hoặc thiệt hại đến tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên thì người đàn ông này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật Hình sự với mức phạt là bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Trường hợp hành vi gây tai nạn giao thông và hậu quả chưa đến mức nghiêm trọng thì người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP với nhiều lỗi cộng dồn như thiếu chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, gây tai nạn giao thông chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, rời khỏi hiện trường không có trách nhiệm với người bị nạn... Mức phạt vi phạm hành chính của người này sẽ là tổng hợp các lỗi vi phạm trong tình huống này. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ danh tính của nam thanh niên này, làm rõ nguyên nhân sự việc, diễn biến hành vi của các bên, xác định hậu quả đã gây ra để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp hành vi chưa đến mức nguy hiểm cho xã hội, hậu quả chưa nghiêm trọng thì cũng sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính với nhiều lỗi đối với nam thanh niên này, đồng thời có thể tước giấy phép lái xe có thời hạn. Trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính thì riêng hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy thì người thanh niên này cũng có thể bị phạt đến 8.000.000 đồng theo quy định tại khoản 8, Điều 6, Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ khác của thanh niên này để xử lý theo quy định của pháp luật như đi không đúng phần đường, thiếu chú ý quan sát, xem xét có giấy phép lái xe phù hợp hay không....

Về nguyên tắc là mỗi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý một lần, nếu có nhiều hành vi thì sẽ xử phạt ở nhiều mức khác nhau rồi cộng dồn để áp dụng một mức chung. Ngoài chế tài hành chính hoặc hình sự mà thanh niên này sẽ phải đối mặt thì người này sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân. Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất, bị giảm sút và thiệt hại về tài sản do hành vi gây tai nạn giao thông gây ra.

Sự lên án của cộng đồng xã hội sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những người khác

Theo luật sư Cường, vụ tai nạn này rất may mắn cho nạn nhân là người phụ nữ đi xe mô tô và người điều khiển chiếc xe ô tô khi đã dừng lại kịp thời. Tuy nhiên là bài học cảnh tỉnh hành vi thiếu ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông của một số người và thiếu ý thức trong việc giúp đỡ nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là với nạn nhân do mình gây ra.

Tuy chưa gây nguy hiểm cho cô gái nhưng hành vi bỏ đi của nam thanh niên khiến cộng đồng mạng lên án

Đây là vụ tai nạn giao thông gây bức xúc trong dư luận xã hội, mặc dù hậu quả không lớn nhưng cho thấy ý thức kém của người tham gia giao thông trong chấp hành pháp luật. Với thanh niên đi xe phân khối lớn mà ý thức kém thì sẽ rất nguy hiểm, có thể gây tai nạn giao thông bất kỳ lúc nào.

Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ sớm làm rõ danh tính của nam thanh niên này để xử lý theo quy định của pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Việc xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm này và sự lên án của cộng đồng xã hội sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những người khác để nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong xã hội ngày nay.

Hành vi lên án cái sai, cái xấu trong cộng đồng mạng là dư luận xã hội sẽ tác động tích cực đến ý thức trách nhiệm của mọi công dân, là bài học cho những người hành xử ích kỷ, thiếu chuẩn mực, thiếu văn minh trong một xã hội đang ngày càng văn minh.