Người phụ nữ khai sát hại con trai 1 tuổi vì giận chồng

Ngày 15/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tạm giữ Nguyễn Thị Phúc (SN 1989, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi “ Giết người ”.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Thị Phúc khai, sống chung với chồng và hai con ở nhà trọ nằm trên địa bàn phường Bình Chuẩn (TP Thuận An, Bình Dương). Vì buồn chuyện gia đình, trước đó có cãi nhau với chồng, trong lúc tức giận, Phúc đã nảy sinh ý định sẽ giết chết con rồi tự tử .

Rạng sáng 12/12, Phúc thức dậy dùng gối đè lên mặt đứa con trai 1 tuổi đang ngủ cùng mình.

Nghi phạm sau khi

Khi con không còn cựa quậy, Phúc cắt cổ tay để tự tử. Nghe tiếng động, chồng Phúc (ngủ phòng riêng) ra xem thì phát hiện sự việc nên đã hô hoán và nhờ người xung quanh gọi xe đưa vợ con đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé trai đã tử vong, còn Phúc chỉ bị thương nhẹ và ra viện sau đó.

Trước đó, báo Tiền Phong đã đưa tin, sáng 12/12, Công an TP Thuận An tiếp nhận tin báo về việc bé trai một tuổi nghi bị mẹ sát hại nên đến hiện trường xác minh, điều tra. Cơ quan công an lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra, đồng thời cử lực lượng giám sát nghi can trong thời gian điều trị vết thương tại bệnh viện.