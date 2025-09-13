Sau khi gây án tại nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (33 tuổi, trú tổ dân phố 10, phường Thành Nhất), nghi phạm Thuận bỏ trốn bằng xe máy về hướng phường Ea Kao. Trên đường đi, nghi phạm lấy áo chống nắng của một phụ nữ mặc vào, bịt mặt để che giấu tung tích.

Thời điểm bắt giữ nghi phạm

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã truy lùng và bắt giữ Thuận tại khu vực đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao).

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Thuận đến nhà chị H., ra tay sát hại chị H. ngay trong nhà, rồi truy đuổi những người khác ra ngoài đường và tiếp tục đâm chết. Sau đó, Thuận kéo thi thể các nạn nhân vào nhà, dùng nước rửa vết máu và khóa cửa trước khi bỏ trốn.

Riêng cháu gái 3 tuổi là con chung của chị H. và Thuận may mắn không bị sát hại.