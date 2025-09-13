NÓNG: Đã bắt được nghi phạm sát hại 4 người trong 1 gia đình
Sáng 13-9, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã bắt giữ Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, Đắk Lắk), nghi phạm gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk khiến 3 người trong một gia đình tử vong, 1 người bị thương.
Sau khi gây án tại nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (33 tuổi, trú tổ dân phố 10, phường Thành Nhất), nghi phạm Thuận bỏ trốn bằng xe máy về hướng phường Ea Kao. Trên đường đi, nghi phạm lấy áo chống nắng của một phụ nữ mặc vào, bịt mặt để che giấu tung tích.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã truy lùng và bắt giữ Thuận tại khu vực đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao).
Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Thuận đến nhà chị H., ra tay sát hại chị H. ngay trong nhà, rồi truy đuổi những người khác ra ngoài đường và tiếp tục đâm chết. Sau đó, Thuận kéo thi thể các nạn nhân vào nhà, dùng nước rửa vết máu và khóa cửa trước khi bỏ trốn.
Riêng cháu gái 3 tuổi là con chung của chị H. và Thuận may mắn không bị sát hại.