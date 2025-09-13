Hiện trường vụ thảm án tại Đắk Lắk khiến 3 người trong gia đình tử vong, một cháu bé bị thương Tuấn Nguyễn - Huỳnh Thủy , 09:17 13/09/2025 Chia sẻ Thích0 Bước đầu, Công an xác định danh tính các nạn nhân bị sát hại trong đêm ở Đắk Lắk. Hàng trăm cán bộ, công an đang truy bắt nghi phạm. Vụ thảm án chấn động ở Quảng Ngãi: Hai cháu nhỏ đã qua cơn nguy kịch Hé lộ nguyên nhân thảm án chồng truy sát cả gia đình vợ ở Nghệ An Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng 13/9, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào, SN 1988) đến nhà bạn gái tên Nguyễn Thị Kim H. trong hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, tổ dân phố 2, phường Thành Nhất, Đắk Lắk. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. Khi đến nơi, đối tượng đã dùng dao bầu tấn công khiến chị Nguyễn Thị Kim H. cùng mẹ ruột là bà Trần Thị D. (mẹ H.) và em là Bùi Hữu N. tử vong; con của chị H là cháu Trần Tấn P. (SN 2013) bị thương. Trong ảnh: Căn nhà nơi xảy ra án mạng Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong ảnh: Cơ quan chức năng đang thực thi nhiệm vụ tại hiện trường. Sự việc xảy ra lúc rạng sáng nên ít người hay biết. Tuy nhiên, xung quanh hiện trường rất nhiều camera an ninh ghi lại được sự việc. Sáng 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức lực lượng truy bắt nghi phạm sát hại 4 người trong 1 gia đình. Vụ trọng án xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng 13/9. Lực lượng công an đang bao vây hiện trường. Nhiều người dân bàng hoàng khi biết thông tin vụ thảm án. Theo Tiền phong Copy link 09/13/2025 08:10 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/hien-truong-vu-tham-an-tai-dak-lak-khien-3-nguoi-trong-gia-dinh-tu-vong-mot-chau-be-bi-thuong-post1777771.tpo Vụ bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên: Hé lộ thêm thông tin đau lòng Chia sẻ Thích0 thảm án 3 người chết hiện trường vụ giết người sát hại 4 người tin nóng mỗi ngày