Vụ nữ sinh lớp 11 bị sát hại tại Gia Lai: Tạm giữ hình sự nữ sinh lớp 12

Báo Công an nhân dân đưa tin ngày 9/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Trần Thị Minh Thư (SN 2005, trú thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai - là học sinh Trường THPT tại huyện Đăk Pơ) để điều tra về hành vi dùng dao đâm tử vong 1 nữ sinh khác.

Nạn nhân trong vụ án được xác định là em P.N.N.H. (SN 2006, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

Nguồn tin cho biết, vụ án mạng đau lòng xuất phát từ việc hẹn gặp giải quyết mâu thuẫn giữa Minh Thư và nữ sinh N.H.

Hiện trường vụ xô xát của nhóm nữ sinh dẫn đến án mạng. Ảnh: CAND

Trước đó báo Gia Lai đưa tin, do có mâu thuẫn từ trước trong quá trình bình luận, chia sẻ bài viết trên mạng xã hội, vào ngày 6/3, Trần Thị Minh Thư nhắn tin cho N.H để hẹn gặp nói chuyện.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Thư và H. rủ thêm nhóm bạn của mình đi đến điểm hẹn tại Hội trường 23/3 (thị xã An Khê). Sau đó, các đối tượng đổi sang điểm hẹn tại khu vực phường An Bình, thị xã An Khê.

Trong quá trình mâu thuẫn chưa được giải quyết, nhóm nữ sinh xảy ra xô xát. Thư và H. có đánh nhau. Lúc này, Thư dùng dao giấu sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người H.

Trường THPT Nguyễn Trãi nơi N.H theo học. Ảnh: Báo Gia Lai

Hậu quả, H. bị thương, được đưa đi cấp cứu Trung tâm Y tế thị xã An Khê nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án, Thư đến Công an thị xã An Khê đầu thú.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Trãi đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với gia đình học sinh tử vong và nắm thông tin ban đầu sự việc.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.