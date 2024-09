Vụ nữ sinh bị "đánh hội đồng" dã man ở TP.HCM: Nạn nhân bị gạ ép bán clip hành hung giá 3 triệu

Liên quan đến vụ nữ sinh 15 tuổi bị đánh hội đồng có clip phát tán trên mạng xã hội, Công an huyện Củ Chi, TPHCM đang phối hợp cùng một số trường và chính quyền xã tiếp tục làm rõ và xử lý.

Theo lời kể của bà N.T.T.T. (mẹ của nữ sinh B.H. bị đánh hội đồng), vào tối 30/8, con gái bà bị 1 bạn học chung lớp rủ đi chơi nhưng “lừa” chở tới khu vực vắng vẻ thuộc xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi để nhóm K.A. đánh hội đồng.

Đoạn clip thể hiện em BH bị nhóm nữ sinh đánh đập dã man. Ảnh cắt từ clip

“Gia đình tôi không hề biết gì về việc con bị đánh. Ở nhà, cháu cũng giấu vì sợ bị trả thù. Tôi bận buôn bán nên ít khi nói chuyện với con và con tôi cũng rất tự lập. Đỉnh điểm là tới hôm sinh nhật, ngày 24/9 vừa qua, tôi thấy con tự nhốt mình trong phòng và luôn đòi về quê”, Vietnamnet dẫn lời bà T. cho biết.

Cũng theo bà T., nhiều ngày gần đây, bà thấy con có dấu hiệu không bình thường, thường xuyên đau đầu, lẩm bẩm một mình, không muốn nói chuyện với ai và có vẻ mặt sợ hãi khi nhắc tới chuyện học hành, bạn bè. Nghĩ con bị áp lực học tập, muốn về quê nghỉ ngơi nên bà T. đồng ý theo nguyện vọng của con, cho nghỉ học về quê một thời gian.

Tới trưa 27/9, bà T. gửi cháu H. theo người thân về quê ở Bình Phước. Khi con đi chừng 2 giờ thì bà T. có hỏi bạn bè của con mới được biết, con gái của mình bị đánh hội đồng và một nam sinh còn gạ ép bán clip hành hung đó với giá 3 triệu đồng.

“Nhận được clip con bị đánh, tôi run người và không dám coi hết. Nhóm bạn đánh con tôi rất đông, nhìn con chỉ biết lấy tay ôm đầu trong khi các bạn cứ đánh tới tấp vào đầu, cổ… mà tôi không kìm nổi nước mắt”, bà T. xót xa nói.

Clip con gái bị hành hung do chính bà T. đăng tải trên mạng xã hội để cầu cứu. Trong ngày 28/9, bà T. đã đưa con đến cơ quan công an để trình báo vụ việc. Công an cũng mời những người có liên quan lên lấy lời khai để làm rõ, xử lý.

Em B.H. bật khóc khi nhắc lại chuyện xảy ra đêm 30/8. Ảnh: NLĐ

Về phía em H., sau gần 1 tháng xảy ra vụ việc, H. vẫn chưa hết bàng hoàng. H. không biết lý do vì sao bị đánh, khẳng định không quen biết nhóm người này. Tuy nhiên, trưa cùng ngày xảy ra vụ việc, H. có cãi nhau với một bạn nam tên P.

H. không biết P. có liên quan đến nhóm "chị đại" này hay không. Sợ bị đánh tiếp nên H. không dám nói với người lớn, báo Người Lao Động đưa tin.

Khi clip lan truyền trên mạng xã hội, đã có rất nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc và phẫn nộ, bởi những cô gái còn rất trẻ nhưng hành xử côn đồ. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý.

Từ thông tin cho rằng vụ việc xảy ra ở địa bàn huyện Củ Chi, công an địa phương phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác đã vào cuộc xác minh.

Bước đầu, một số trường có báo cáo UBND huyện Củ Chi thông tin về nữ sinh của trường có liên quan; ngoài ra cũng xác định một số em trong các đoạn clip đánh hội đồng người khác.

Cụ thể, trong nhóm hành hung nữ sinh 15 tuổi có các em: T.N.Y.N. (lớp 11 Trường THPT Tân Thông Hội), em N.H.K.A. (lớp 11 Trường THPT Quang Trung). 2 em khác là G.M. (sinh viên năm 2 của một trường đại học ở TPHCM) và G.H. đã nghỉ học.

Người bị đánh hội đồng trong một số clip phản ánh là N.N.B.H. (lớp 10 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Củ Chi).

Theo khai báo của những người có liên quan, em B.H. có mâu thuẫn với 1 bạn nữ. Tối 28/8, em và bạn nữ nói trên gặp nhau giải quyết “tay đôi” trước cổng một nhà dân. Lúc ẩu đả, B.H. có dùng chai thủy tinh, khiến văng trúng nhóm của N.H.K.A. ngồi ở quán nước gần đó.

Từ chuyện này, tối 30/8, nhóm của K.A. có liên hệ với 1 bạn chung lớp để đưa em B.H. xuống địa bàn xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi. Tại đây, nhóm K.A. gồm 3 người đã đánh hội đồng em B.H. như clip trên mạng phản ánh.

Theo tìm hiểu, nhóm của K.A. còn hành hung nhiều nữ sinh khác ở các địa điểm, thời điểm khác nhau.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Củ Chi điều tra, làm rõ.