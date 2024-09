Vụ phụ huynh xông vào lớp đánh học sinh lớp 8: Công an vào cuộc

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 29/9, Công an phường Tân Thạnh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) xác nhận vẫn đang tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định vụ việc nam phụ huynh xông vào lớp đánh học sinh lớp 8.

Công an đã mời nam phụ huynh xông vào lớp đánh học sinh lớp 8 đến làm việc, người này thừa nhận hành vi sai trái của bản thân.

Theo công an, vụ việc không gây thương tích cho các em. Phía gia đình cũng xác nhận không khiếu nại khiếu kiện, không yêu cầu khởi tố vụ án, không giám định thương tích. Đồng thời, gia đình 2 học sinh bị đánh cũng không yêu cầu xử lý vụ việc.

Tuy nhiên, Công an phường Tân Thạnh vẫn hoàn thành các thủ tục, tham mưu Công an TP Tam Kỳ xử lý theo quy định.

Về phía gia đình học sinh bị đánh, phụ huynh cũng nhận định hành vi của con mình là sai (khi đánh bạn) và nam phụ huynh kia đánh các em là vì bức xúc.

Trường THCS Nguyễn Du. Ảnh: Báo Tiền phong.

Theo lãnh đạo Công an phường Tân Thạnh, dù việc phụ huynh xông vào lớp đánh học sinh lớp 8 không gây thương tích nhưng hành vi của người này thể hiện sự coi thường pháp luật. Công an phường Tân Thạnh sẽ tham mưu Công an TP Tam Kỳ, khả năng sẽ xử lý vi phạm hành chính đối với nam phụ huynh nói trên.

Trước đó, vào sáng 24/9, Trường THCS Nguyễn Du tổ chức giải bóng đá trong kế hoạch Hội khỏe Phù Đổng giữa lớp 8/9 và 8/11. Kết quả lớp 8/11 thắng. Đầu giờ chiều, em B. (học lớp 8/11) có trêu chọc, nói khích em T. và H. (học lớp 8/9) nên hai em này đuổi đánh B. bị sưng một bên mắt.

Khi vô lớp học, giáo viên thấy mắt em B. bị sưng nên nói em gọi cho phụ huynh là ông H.V.L. đến trường chở lên bệnh viện kiểm tra. Sau khi được bố đón đưa đi thăm khám, em B. trở lại lớp tiếp tục tham gia buổi học.

Tuy nhiên, do bức xúc vì con mình bị đánh bầm mắt, khoảng 13h15 cùng ngày, bố em B. là ông H.V.L quay lại, xông thẳng vào lớp đánh dằn mặt 2 học sinh lớp 8/9 là em T. và H, theo báo Tiền phong.

Theo lãnh đạo trường, sự việc diễn ra quá nhanh, bảo vệ chạy theo can ngăn không kịp. Giáo viên chủ nhiệm lớp 8/9 cũng yêu cầu phụ huynh bình tĩnh và báo cáo vụ việc tới nhà trường nhưng cũng không ngăn cản được phụ huynh lao vào lớp đánh học sinh. Ông H.V.L sau đó đã nhanh chóng rời đi.

Sau khi xảy ra vụ việc, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu 3 học sinh viết tường trình kiểm điểm, trường mời phụ huynh và học sinh lên làm việc.

Trong buổi làm việc sáng 25/9, các em học sinh đều đã nhận ra lỗi sai và hứa sẽ không vi phạm.

Nhà trường đã nghe ý kiến của 3 phụ huynh có liên quan. Qua phân tích về quy định nội quy cơ quan trường học, ông L. (phụ huynh em B.) đã nhận lỗi sai và xin lỗi nhà trường, xin lỗi 2 phụ huynh có con bị đánh, cam kết không tái phạm vụ việc này nữa.

Đối với 2 phụ huynh của em T. và H. cũng thấy con mình đánh bạn là không đúng, hứa sẽ giáo dục lại con em và mong muốn không có sự việc này xảy ra nữa.

Nhà trường đề nghị phụ huynh học sinh phải tuân thủ theo quy định của cơ quan trường học, tuyệt đối không vào trường xâm phạm đến thân thể, sức khỏe học sinh. Đồng thời sẽ báo cáo cho các cơ quan quản lý về vụ việc.