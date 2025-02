Vụ người phụ nữ bán bún riêu giết người bán thịt heo: Nghi phạm sau khi hành sự vẫn thản nhiên bán hàng, khóc sướt mướt tại đám tang

Nữ hung thủ khóc sướt mướt tại đám tang của nạn nhân

Theo thông tin từ báo Giao thông, ngày 21/2, CQĐT Công an tỉnh An Giang vẫn tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản của đối tượng Nguyễn Thị Kiều Phương (SN1981, ngụ ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã sát hại ông Bùi Văn Th. (SN 1951, cùng xóm với nghi phạm).

Tại CQĐT bước đầu, nữ nghi phạm đã thừa nhận hành vi sát hại cụ ông hàng xóm 74 tuổi, sau đó cướp đi ba chiếc nhẫn vàng, trong đó có hai nhẫn vàng 24K (trọng lượng 1 chỉ và 2 chỉ), một nhẫn vàng 18K (trọng lượng 1 chỉ). Động cơ nữ nghi phạm này khai nhận là do cần tiền trả nợ vay nặng lãi của những người lạ mặt.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Sáng cùng ngày, tìm hiểu thông tin từ những người sống gần gia đình nạn nhân và hung thủ, Báo Giao thông nhận được nhiều tình tiết bất ngờ.

Theo ông H, người dân địa phương, gia đình nạn nhân và nghi phạm Kiều Phương ở cùng xóm, chỉ cách nhau vài trăm mét. Phương có hai đời chồng, đang sống cùng người chồng sau - làm bảo vệ một trường học tại địa phương.

Chân dung Nguyễn Thị Kiều Phương, người phụ nữ ra tay sát hại dã man cụ ông 74 tuổi cùng xóm.

Người phụ nữ này hàng ngày chỉ bán bún riêu tại nhà, cũng gần khu vực trường học của chồng đang làm bảo vệ.

"Người phụ nữ có máu cờ bạc, nhất là đánh số đề, bao lô gần như mỗi ngày. Buôn bán đồ ăn nhỏ lẻ ở nông thôn tiền lời kiếm được đâu có bao nhiêu, mà chơi lô đề nên mang nợ, phải vay mượn hàng xóm, người quen", ông H, nói.

Tuy nhiên, điều làm cả xóm ngỡ ngàng là không ai ngờ một người phụ nữ như Phương lại giết người, cướp tài sản với cách ra tay lạnh lùng và dã man như thế. "Khi cơ quan công an ập tới nhà của nó (Phương) rồi nó tra tay vào còng số tám thì ai cũng bất ngờ, kể cả người thân của nạn nhân. Mới bữa trước tại đám tang ông Th. , nó đi đám với chồng, nó còn khóc sướt mướt như chính người thân trong gia đình vậy", ông K, người cùng xóm thông tin.

Từng hỏi mượn tiền nhưng không cho nên đem lòng thù tức nạn nhân

Liên quan đến vụ việc, theo báo Người lao động, tại cơ quan công an, Phương khai nhận vài năm trước bắt đầu chơi cờ bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề nên dẫn đến nợ nần. Ở gần nhà và biết ông Th. có tài sản nên Phương thường xuyên vay mượn tiền của ông Th.

Thời gian gần đây, Phương vay tiền lãi suất cao của nhóm người lạ mặt, không có tiền trả nên có hỏi mượn tiền ông Th. nhưng ông này không cho. Chính vì vậy, Phương đã đem lòng thù tức ông Th., muốn giết ông để trả thù và lấy vàng bán trả nợ.

Phương biết ông Th. cứ vào khoảng 2 giờ sáng mỗi ngày sẽ đạp xe từ nhà đến chợ Mương Tịnh lấy thịt heo, chả cá đem giao cho khách hàng, nên chạy xe máy dọc đường để tìm kiếm ông Th.. Gặp nhau, ông Th. kêu Phương đi xuống mé sông để nói chuyện thì sẽ cho mượn vàng.

Do muốn giết ông Th. từ trước để lấy tài sản nên Phương đã mở cốp xe lấy cây búa. Phương đi xuống mé sông trước, ông Th. theo sau. Xuống mé sông, Phương dọa ông Th. nếu không cho mượn vàng thì sẽ giết nhưng ông Th. không đồng ý.

Bực tức ông Th. không giữ lời hứa, Phương đã cầm dao và búa sát hại ông Th. rồi tháo lấy 3 chiếc nhẫn trên 2 ngón tay của nạn nhân, sau đó thản nhiên chạy xe về nhà tắm rửa, thay đồ, giặt quần áo.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Tiến Tầm

Phương ném cây búa ngay dưới mé sông sau nhà, rửa sạch máu trên cây dao. Sau đó, Phương tiếp tục mở tiệm bán bún riêu như thường lệ.

Đến khoảng 7 giờ ngày 18-2, Phương chạy xe máy đến tiệm vàng bán 3 chiếc nhẫn được hơn 33 triệu đồng. Phương cất giấu 18,8 triệu đồng trong tủ, còn lại đem trả nợ và tiêu xài cá nhân cho đến khi bị bắt.