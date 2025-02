Liên quan đến vụ án người đàn ông bán thịt heo bị giết, cướp tài sản và phi tang xác xuống sông xảy ra tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, sáng 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kiều Phương (SN 1981, ngụ xã Long Kiến), để điều tra hành vi “ Giết người , cướp tài sản”.

Nguyễn Thị Kiều Phương bước đầu khai nhận hành vi giết người cướp tài sản (Ảnh: CACP).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 48h nhận tin báo án, Công an tỉnh An Giang đã xác định và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thị Kiều Phương (hàng xóm với nạn nhân), đồng thời thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phương khai nhận, do vay tiền với lãi suất cao của các đối tượng lạ mặt, không có khả năng trả, nên đã lên kế hoạch sát hại ông Thuận để cướp tài sản. Phương biết ông Thuận thường đeo nhiều trang sức và có thói quen rời nhà lúc 2 giờ sáng để đi giao thịt heo , chả cá cho khách, nên đã chuẩn bị sẵn một con dao và một cây búa rồi lái xe máy đi tìm ông Thuận.

Khi gặp ông Thuận tại khu vực tổ 2 (ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến), Phương tiếp cận, nói chuyện rồi bất ngờ dùng búa đánh nhiều lần vào đầu, sau đó dùng dao cắt cổ nạn nhân. Khi thấy ông Thuận đã tử vong, Phương lấy 3 chiếc nhẫn trên tay, đẩy xác nạn nhân xuống sông rồi trở về nhà tắm rửa, giặt sạch quần áo nhằm xóa dấu vết.

Sáng 18/2, Phương mang số trang sức đã cướp đi bán được 33 triệu đồng. Một phần số tiền này Phương dùng để trả nợ , phần còn lại đem về nhà cất giấu.

Đến khoảng 19h ngày 19/2, Phương bị lực lượng Công an bắt giữ. Khám xét nơi ở của nghi phạm, cơ quan điều tra thu giữ hung khí gây án cùng một số tang vật liên quan.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 18/2, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi dưới đám lục bình trên sông Ông Chưởng (thuộc tổ 2, ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, An Giang). Nạn nhân được xác định là ông Bùi Văn Thuận (SN 1951, trú tại ấp Long Định, xã Long Kiến). Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên thi thể có nhiều vết thương ở vùng đầu, cổ, đồng thời nhiều tài sản giá trị của nạn nhân đã bị cướp.

Xét thấy vụ án có tính chất nghiêm trọng, có dấu hiệu của hành vi “ Giết người , cướp tài sản”, Đại tá Lâm Phước Nguyên – Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Bùi Tấn Ân – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra. Lực lượng Cảnh sát hình sự tỉnh phối hợp cùng Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an huyện Chợ Mới khẩn trương truy xét đối tượng gây án.

Hung khí trong vụ án. Ảnh: Tiến Tầm

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, khoảng 1h sáng ngày 18/2, ông Thuận đạp xe đến chợ Mương Tịnh (xã Long Kiến, cách nhà khoảng 1km) để phụ giúp vợ và con dâu giao thịt heo, chả cá cho khách. Tuy nhiên, tới 8h không thấy ông Thuận về, gia đình tổ chức tìm kiếm. Khoảng 30 phút sau, xe đạp của ông được phát hiện dựng trên lề đường thuộc ấp Long Hoà 1, xã Long Kiến. Nghi ngờ ông bị ngã xuống sông Ông Chưởng, gia đình lập tức lặn mò tìm kiếm.

Trong quá trình tìm kiếm, anh Bùi Khắc Lẩm - con trai nạn nhân, phát hiện một đám lục bình nhô lên bất thường. Khi kiểm tra, anh bàng hoàng phát hiện thi thể cha mình với nhiều vết thương trên trán và cổ. Đáng chú ý, ông Thuận bị mất 3 chiếc nhẫn vàng. Gia đình sau đó đưa thi thể nạn nhân về nhà và trình báo cơ quan công an.