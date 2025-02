Nam thanh niên bị vụt liên tiếp vào đầu, nằm gục giữa đường

Ngày 21/2, ông Nguyễn Hữu Thơ, Chủ tịch UBND phường An Bình (thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết Công an thị xã Thuận Thành đang điều tra vụ án cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h20 ngày 18/2, tại phường An Bình. Một nam thanh niên liên tục chửi bới, dùng vật dài khoảng 50-60cm (nghi là gậy gỗ) đánh liên tiếp 5-6 lần vào đầu nam thanh niên khác, khiến nạn nhân gục xuống đất.

Sau đó, đối tượng chỉ tay đe dọa nạn nhân "bảo bạn mày lần sau ra đường cẩn thận vào", còn thanh niên bị đánh liên tục giải thích "em có biết gì đâu".

Nam thanh niên bị đánh gục giữa đường. (Ảnh cắt từ clip)

Khi có người đến can ngăn, đối tượng vẫn tiếp tục dùng hung khí vụt mạnh vào đầu nạn nhân trước khi rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an phường An Bình phối hợp với Công an thị xã Thuận Thành điều tra, xác minh và bắt giam, khởi tố nam thanh niên gây án.

Đáng chú ý, theo thông tin phóng viên Báo điện tử VTC News nắm được, nạn nhân không hề có mâu thuẫn trực tiếp với nghi phạm. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa bạn của nạn nhân và bạn của nghi phạm trước đó.