Thông tin từ UBND phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, liên quan vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm tại trường Tiểu học Kim Đồng, tính đến sáng 21/5 có 62 người nhập viện.

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tiếp nhận 49 người (44 học sinh, 5 người lớn); Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc tiếp nhận 13 người (12 học sinh, 1 người lớn) do nghi ngờ sử dụng thức ăn tại trường.

Các trường hợp nhập viện với các dấu hiệu sốt, buồn nôn, tiêu chảy, co giật và đang được các y bác sĩ của bệnh viện tận tình chăm sóc và kiểm soát được các dấu hiệu nêu trên.

Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của 60 người đang ổn định, tiếp tục theo điều trị của 2 bệnh viện. Có 2 ca diễn biến nặng gồm 1 người lớn và 1 học sinh đang được điều trị hồi sức tích cực.

Trường Tiểu học Kim Đồng nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn ảnh: Trang fanpage trường)

UBND phường này đã ban hành quyết định kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đột xuất đối với trường tiểu học Kim Đồng. Phường cũng đề nghị trường Tiểu học Kim Đồng ngưng tổ chức ăn bán trú cho học sinh kể từ ngày 20/5.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế Khu vực Sa Đéc 1 phối hợp với UBND phường Sa Đéc thực hiện các bước điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm theo quy định hiện hành. Đồng thời lấy mẫu lưu ngày 18/5/2026 và ngày 19/5/2026 tại trường này đem đi kiểm nghiệm theo quy định.

Đến nay, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã lấy bệnh phẩm 13 người, gửi CDC tỉnh để xét nghiệm theo quy định. Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, bệnh viện Phương Châu đã thu dung điều trị kịp thời tất cả các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

UBND phường Sa Đéc đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn để xác minh làm rõ vụ việc.