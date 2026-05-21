Ở môi trường y tế, bên cạnh năng lực chuyên môn của người thầy thuốc, sự thấu cảm và ngôn từ chuẩn mực chính là liều thuốc tinh thần vô giá đối với người bệnh. Thế nhưng, mạng xã hội đang lan truyền thông tin một nữ bệnh nhân "tố" nam bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có lời nói thiếu chuẩn mực, gây tổn thương và thiếu tôn trọng trong quá trình thăm khám.

Theo thông tin lan truyền trên các diễn đàn mạng xã hội, một nữ bệnh nhân đã bày tỏ sự bức xúc, cho rằng mình bị "bạo lực ngôn từ" khi đi khám phụ khoa. Người này phản ánh bản thân cảm thấy bị xúc phạm trước những câu hỏi được cho là thiếu chuẩn mực, mang tính châm biếm từ một nam bác sĩ trong quá trình khai thác tiền sử bệnh. Theo chia sẻ của chị thì bản thân cảm thấy không được tôn trọng, đồng thời cho rằng dù bất kỳ ai làm nghề gì thì khi đi khám bệnh cũng cần được tôn trọng như một bệnh nhân bình thường.

Theo thông tin lan truyền, bác sĩ bị phản ánh tên Đ.X.H, công tác trong lĩnh vực sản phụ khoa.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Dù sự việc xuất phát từ một phản ánh một chiều và có thể có những khoảng cách trong cách hiểu giữa hai bên, nhưng phản ứng của dư luận đã cho thấy một thực tế: Người dân ngày càng có yêu cầu cao hơn về văn hóa giao tiếp của người mặc áo blouse trắng.

Liên quan đến vụ việc, trả lời trên báo VietNamNet, đại diện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xác nhận đã tiếp nhận phản ánh của người bệnh và tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc. Theo phía bệnh viện, có thể trong lúc trao đổi, bác sĩ đã sử dụng từ ngữ "chưa tế nhị" với bệnh nhân.

Hiện bệnh viện đã liên hệ để bác sĩ xin lỗi nữ bệnh nhân, đồng thời yêu cầu bác sĩ chấn chỉnh cách giao tiếp, ứng xử trong quá trình thăm khám và tư vấn cho người bệnh.

Chuyên môn y khoa cần đi đôi với sự thấu cảm

Trong lĩnh vực sản phụ khoa - một chuyên khoa vô cùng nhạy cảm và riêng tư - việc khai thác tiền sử quan hệ hay thói quen sinh hoạt là bắt buộc để phục vụ chẩn đoán. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc "hỏi bệnh để cứu người" và "truy vấn gây tổn thương" đôi khi rất mong manh, nó phụ thuộc hoàn toàn vào cách lựa chọn từ ngữ và thái độ của người thầy thuốc.

Đối với người bệnh, khi bước vào phòng khám sản phụ khoa, họ vốn đã mang tâm lý e ngại, rụt rè. Một câu hỏi quá bộc trực, thiếu sự sàng lọc về ngôn từ rất dễ bị cảm nhận thành một sự phán xét nhân phẩm.

Đối với bác sĩ, áp lực công việc, sự quá tải tại các bệnh viện tuyến đầu đôi khi khiến họ chọn cách giao tiếp nhanh, trực diện. Tuy nhiên, nếu sự thẳng thắn đó đi kèm với những từ ngữ bỗ bã, thiếu văn minh, nó sẽ lập tức làm sụp đổ pháo đài niềm tin của người bệnh.

Khai thác bệnh lý là việc của chuyên môn, nhưng chọn cách nói thế nào để bệnh nhân hợp tác trong sự thoải mái lại là câu chuyện của đạo đức và kỹ năng ứng xử mà các bác sĩ cũng cần nắm được.