Mới đây, màn tái xuất của Ngọc Trinh trong bộ phim chiếu rạp “Thẩm mỹ viện âm phủ” đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Kéo theo đó, những quan điểm về lối sống, hành vi của cô cũng đặc biệt thu hút giới trẻ.

Nhắc đến Ngọc Trinh, nhiều người nghĩ ngay đến một mỹ nhân trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân. Hiện đã 37 tuổi nhưng cách đây 4 năm, người đẹp đã có quyết định thức thời: Trữ trứng. Chia sẻ vì sao lại quyết định làm vậy, mỹ nhân cho biết, cô lo sợ khả năng sinh sản suy giảm theo tuổi tác. Cô sợ rằng nếu để quá muộn, chất lượng và số lượng trứng sẽ giảm, dẫn đến khó mang thai tự nhiên hoặc không được thực hiện thiên chức làm mẹ.

Ngọc Trinh mới có màn tái xuất trong phim mới.

Thời điểm đó, trữ trứng nghe còn khá lạ lẫm nhưng thực tế hiện nay, đây là xu hướng tất yếu mà nhiều người trẻ rất nên học tập. Bởi, nó hoàn toàn đúng trong bối cảnh hiện nay. Nhiều người trẻ còn đang tập trung phấn đấu cho sự nghiệp, kết hôn muộn, muốn bảo tồn khả năng sinh sản…

BS Nguyễn Thành Trung (Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) chia sẻ, gần đây, anh cũng tiếp nhận nhiều trường hợp đi trữ trứng dù còn khá trẻ.

Theo BS Trung, đây đang là xu hướng tại Việt Nam. Riêng tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội, xu hướng phụ nữ đi trữ trứng hiện nay khá đông đảo, khác hẳn tình trạng 4-5 năm trước dù đây không phải kỹ thuật gì quá đỗi mới mẻ, thế giới đã áp dụng từ lâu.

Tình trạng trữ trứng gia tăng xuất phát từ 2 nguyên nhân. Một là khi đến khám, bệnh nhân phát hiện ra tình trạng bệnh lý, được bác sĩ tư vấn nên trữ trứng. Hai là có những chị em tự tìm hiểu và đến để trữ noãn.

"Trung bình cứ 100 ca đến để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm thì có 5-10 ca sẽ trữ lại noãn, với mục đích sử dụng trong tương lai", BS Trung cho biết thêm.

Trữ trứng là gì?

BS Nguyễn Thành Trung chia sẻ, thuật ngữ "trữ trứng" rất quen thuộc, dễ hiểu, được nhiều người sử dụng nhưng thuật ngữ chuẩn xác nhất phải là "trữ noãn".

Trữ noãn đơn giản được hiểu như này: Đối với chu kỳ bình thường, tự nhiên thì sẽ có 1 quả trứng lớn lên, phát triển, xảy ra hiện tượng phóng noãn. Noãn nằm trong trứng, thông thường sẽ gặp tinh trùng, thụ tinh và tạo ra phôi. Còn đối với trữ trứng, bác sĩ có thể lấy trứng tự nhiên, có thể kết hợp kích trứng.

"Ví dụ, chu kỳ của 1 phụ nữ có 10 trứng chẳng hạn, nếu không can thiệp kích trứng, có thể sẽ có 1 quả lớn lên, rụng và phóng noãn. Khi kích trứng, bác sĩ sẽ sử dụng các thuốc nội tiết để 10 quả trứng cùng lớn lên và lấy hết. Nếu không làm thế thì lượng trứng còn lại cũng sẽ mất đi", BS Trung giải thích.

Vậy nên, thuật ngữ chuẩn xác nhất gọi là trữ noãn. Tức là, bác sĩ sẽ lấy tế bào noãn ra, loại bỏ tế bào xung quanh của nó và đem đi trữ, cất ở môi trường nitơ lỏng, -196 độ C.

Những ai nên thực hiện trữ trứng?

- Chị em đang muốn tập trung cho sự nghiệp, chưa có ý định kết hôn...

BS Nguyễn Thành Trung đang tư vấn cho bệnh nhân. (Ảnh: BV)

- Chị em có vấn đề liên quan chỉ định y tế như mắc bệnh ung thư như ung thư buồng trứng, ung thư vú, ung thư tuyến giáp... Nguyên nhân bởi việc điều trị ung thư liên quan đến hóa chất, phóng xạ, gây ảnh hưởng dự trữ buồng trứng.

- Chị em có can thiệp ảnh hưởng trực tiếp đến dự trữ buồng trứng như lạc nội mạc tử cung, u nang buồng trứng…

Hiện nay, chị em phụ nữ thường có xu hướng trì hoãn việc kết hôn và sinh con để tập trung cho sự nghiệp, nhưng ít ai biết rằng khả năng sinh sản lại có giới hạn theo tuổi tác. Vì vậy, việc thăm khám sức khỏe sinh sản định kỳ để đánh giá mức độ dự trữ buồng trứng là vô cùng cần thiết.

Nếu kết quả cho thấy buồng trứng đang suy giảm hoặc bạn chưa có ý định lập gia đình trong vài năm tới, thì trữ đông trứng chính là giải pháp thông minh, giúp chủ động gìn giữ "vốn liếng làm mẹ" một cách an toàn và hiệu quả. Đây không chỉ là bước chuẩn bị cho tương lai mà còn là hành động thể hiện sự trân trọng và đầu tư cho hạnh phúc của chính mình.

"Chị em nên đến các bệnh viện chuyên khoa để thăm khám và nhận được tư vấn phương pháp phù hợp, bảo tồn khả năng sinh sản tốt nhất", BS Trung đưa thêm lời khuyên.