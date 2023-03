Vụ mạo danh giáo viên báo "con đang cấp cứu" để lừa tiền phụ huynh: Chuyên gia tội phạm học chỉ ra điểm rò rỉ thông tin và cách để phòng tránh

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện một số đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn mạo danh giáo viên, nhân viên bệnh viện liên hệ trực tiếp phụ huynh báo tin về việc học sinh, người nhà bị tai nạn đang được nhập viện cấp cứu tại một số bệnh viện, yêu cầu phải chuyển tiền nhanh để đóng viện phí.

TS. Đào Trung Hiếu - Chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an)

Thủ đoạn mới xuất hiện và tinh vi

Về vấn đề trên, TS. Đào Trung Hiếu - Chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an) vừa đưa ra cảnh báo và một số lưu ý.

TS Đào Trung Hiếu cho hay, qua theo dõi thông tin do báo chí cung cấp, ông đánh giá đây là trò lừa đảo mới xuất hiện và khá tinh vi.

Thể hiện ở chỗ:

Đối tượng đã khai thác tối đa điểm yếu trong tâm lý của các bậc làm cha, làm mẹ khi nghe tin con bị tai nạn ở trường. Trong tình huống này, vì lòng thương con, đa phần phụ huynh rất nhanh chóng lâm vào tình trạng lo sợ, lúng túng, bất an, thậm chí hoảng loạn. Đây là thời điểm thiếu sáng suốt, thiếu tỉnh táo nhất mà đối tượng có thể lợi dụng để thao túng tâm lý, dẫn dụ nạn nhân làm theo yêu cầu của mình.

Khi đối tượng đã gọi đúng số máy, đọc đúng tên phụ huynh và tên con, tên lớp, thì nạn nhân thường sẽ không còn nghi ngờ gì nữa, mặc định đó là giáo viên hoặc cán bộ nhà trường nơi con mình đang học. Có trường hợp đồng bọn của kẻ mạo danh sẽ đóng vai nhân viên y tế thông báo tình hình bệnh lý của con, nên tạo được lòng tin của nạn nhân.

Đối tượng tạo ra tình huống khẩn cấp, như cần tiền đóng viện phí nhập viện để giải phẫu ngay, không cho phép phụ huynh chần chừ, do dự, tính toán hay kiểm tra lại thông tin. Vì sốt ruột lo lắng cho con, sợ sự chậm trễ có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, nên nhiều người đã dễ dàng chấp nhận làm theo các yêu cầu của đối tượng, chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Phụ huynh học sinh cần cập nhật thường xuyên tình hình an ninh trật tự để biết các thủ đoạn phạm tội mới. (Ảnh minh họa)

Mấu chốt để thực hiện được trò lừa này

Theo TS Hiếu, mấu chốt để thực hiện được trò lừa này, là đối tượng phải có được số máy của nạn nhân và nắm rõ thông tin cá nhân, quan hệ của người đó với học sinh ở lớp.

Như vậy, có thể đánh giá danh sách học sinh với tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của phụ huynh đã bị lộ lọt.

- Nơi quản lý những thông tin này thường có những nguồn sau:

+ Một là, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp học, Ban phụ huynh học sinh của lớp, của trường.

+ Hai là, ở nhiều trường, lớp học có các nhóm Zalo chát giữa phụ huynh học sinh với giáo viên.

+ Ba là, các lớp dạy thêm, học thêm, cũng có danh sách học sinh, phụ huynh kèm số điện thoại, do bộ phận quản lý học viên tại các trung tâm đó nắm giữ.

"Tôi đánh giá rất có thể thông tin cá nhân của phụ huynh và học sinh có thể bị lộ lọt, hoặc vô tình, hoặc cố ý, từ các nguồn này.Việc rà soát, điều tra sự việc cũng nên bắt đầu từ đây".

TS Hiếu cũng nhận định, thủ đoạn lừa đảo này có điểm giống nhau và khác biệt so với các trò lừa mạo danh đã từng xảy ra

Các điểm chung giống nhau: Các trò lừa đảo này đều thực hiện bằng thủ đoạn mạo danh người khác, đều đưa ra những lý do hợp lý nhằm tạo nên sự lo sợ trong tâm lý nạn nhân, từ đó tạo cơ sở buộc nạn nhân phải chuyển tiền qua các giao dịch chuyển khoản và chiếm đoạt số tiền đó; các tài khoản nhận tiền do phạm tội mà có đều là các tài khoản ảo, không phải của chính đối tượng gây án, mà có thể do chúng mua được ở trên mạng.



Về sự khác biệt: Các chiêu trò lừa đảo mạo danh đã xảy ra trên không gian mạng thời gian vừa qua, như giả danh cơ quan pháp luật, các cơ quan cung cấp dịch vụ thiết yếu như điện, nước, ga, bưu điện, ngân hàng…đối tượng thường gọi tới bất kỳ số điện thoại nào đó. Nghĩa là không xác định trước nạn nhân.

Trong trò lừa mạo danh giáo viên mới xảy ra, mục tiêu được đối tượng lừa đảo xác định trước, căn cứ theo thông tin cá nhân về họ mà chúng có được theo một cách nào đó.

Phòng ngừa thủ đoạn lừa đảo với chiêu thức nói trên

Để đề phòng thủ đoạn lừa đảo với chiêu thức trên, chuyên gia tội phạm học đã đưa ra những biện pháp sau:

Giữa nhà trường và gia đình học sinh tăng cường sự liên lạc, trao đổi thông tin thông qua đường dây nóng, để phụ huynh học sinh có thể cập nhật tình hình của con ở trường. Lưu ý khi lên lớp giáo viên thường không bắt máy, nên phải có những số máy thường trực luôn ở trạng thái chờ kết nối, tức là đường dây nóng với nhà trường.

Các lớp học, giáo viên và phụ huynh học sinh cần nâng cao ý thức bảo mật thông tin, đề phòng bị hack điện thoại, hoặc vô tình lộ lọt thông tin cá nhân, danh sách lớp học.

Phụ huynh học sinh cần cập nhật thường xuyên tình hình an ninh trật tự để biết các thủ đoạn phạm tội mới;

Tình huống nhận được cuộc gọi báo tin con bị tai nạn, cần hỏi rõ họ tên, chức vụ của người cung cấp thông tin. Sau đó, gọi điện cho nhà trường, hoặc giáo viên, hoặc cho con mình (nếu con có điện thoại) để kiểm tra, kiểm chứng thông tin. Tình huống không liên lạc được thì phải trực tiếp hoặc nhờ người tin cậy đến tận nhà trường kiểm tra. Tuyệt đối không dễ dàng làm theo những yêu cầu của người lạ, cho dù có xưng danh là ai.

Phải trình báo ngay với cơ quan Công an gần nhất để cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết. Đồng thời cần thông báo cho nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, hoặc chủ động đưa thông tin lên mạng xã hội về tình huống bị lừa đảo của mình để cảnh báo xã hội, giúp nhiều người cảnh giác với thủ đoạn phạm tội mới của bọn tội phạm.

Các lớp học, giáo viên và phụ huynh học sinh cần nâng cao ý thức bảo mật thông tin, đề phòng bị hack điện thoại, hoặc vô tình lộ lọt thông tin cá nhân, danh sách lớp học. (Ảnh minh họa)

Công an TP. Hồ Chí Minh vừa phát đi cảnh báo: khi nhận thông tin về việc người thân đang bị tai nạn…, người dân cần bình tĩnh, liên hệ cơ quan, công ty, trường học nơi người thân đang công tác, làm việc, học tập để kiểm tra, kiểm chứng thông tin. Trường hợp không có căn cứ rõ ràng (thông báo thu viện phí của cơ sở khám chữa bệnh…), người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng để phòng ngừa việc bị đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khi bị đối tượng lừa đảo hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Trực ban Công an thành phố (069.3187.344), Trực ban Phòng Cảnh sát hình sự (069.3187.200) để cung cấp thông tin, phối hợp cơ quan Công an nhanh chóng điều tra, xử lý.