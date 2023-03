Công an TPHCM cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo bằng tin báo ‘con bị tai nạn’

Liên quan đến vụ việc “Nhận thông báo con đang cấp cứu, nhiều phụ huynh mất tiền ” mà báo Tiền Phong đã phản ánh, ngày 7/3, thêm nhiều bệnh viện tại TPHCM đã phát thông tin cảnh báo đến người dân.

Theo đó, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, trong thời gian chưa đầy một giờ từ 15-16h ngày 6/3, khoa Cấp cứu của bệnh viện đã nhận liên tiếp 2 cuộc gọi từ phụ huynh của 3 em học sinh các trường phổ thông cơ sở quốc tế trên địa bàn thành phố để xác nhận thông tin có phải con, cháu của họ đang điều trị tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 hay không. Được biết, thông tin về 3 trường hợp trên đều là giả mạo nhằm lừa gạt tiền của gia đình các em nhưng bất thành.

Trường hợp đầu tiên liên quan đến cháu P. Người nhà nhận được cuộc gọi từ số 0703960xxx thông báo cháu P., bị té cầu thang, đang nằm cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 và cần mổ cấp cứu gấp. Ngay sau khi nhận được cuộc gọi, người nhà học sinh này đã gọi ngay cho một bác sĩ (người thân trong gia đình). Khi liên hệ với bác sĩ của khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 mới biết đây là thông tin không có thật.

Trường hợp thứ 2 và thứ 3 là hai anh em sinh đôi học cùng lớp ở một trường quốc tế tại quận Bình Thạnh.

Sau khi biết không thể lừa được 3 cháu, kẻ gian giả danh là nhân viên của nhà trường gọi điện cho mẹ đòi chuyển tiền gấp vì hai cháu đang phải mổ cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Rất may, người mẹ đã cảnh giác nên liên hệ với bác sĩ X đang làm việc tại bệnh viện mới biết đây là cuộc gọi lừa đảo.

Bệnh viện Nhi đồng 1 khuyến cáo khi nhận được những cuộc gọi tương tự, phụ huynh nên liên lạc với nhà trường hoặc bệnh viện qua các đường dây nóng để kiểm định tính xác thực của thông tin.

Trước đó, tại Bệnh viện Xuyên Á (TPHCM), Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (quận 7), Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM,... cũng ghi nhận những trường hợp tương tự. Trong số đó, có nhiều trường hợp phụ huynh đã chuyển cho kẻ gian số tiền từ 20-70 triệu đồng.

Trước tình hình này, Công an TPHCM đã có thông tin cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo mới qua điện thoại của các đối tượng xấu.

Theo Công an TPHCM, hiện nay, trên địa bàn thành phố xuất hiện một số đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn mạo danh là giáo viên hoặc nhân viên bệnh viện liên hệ trực tiếp các phụ huynh báo tin về việc học sinh, người nhà bị tai nạn, đang được nhập viện cấp cứu tại một số bệnh viện, yêu cầu phải chuyển tiền nhanh để đóng viện phí .

Công an TPHCM khuyến cáo, khi nhận thông tin về việc người thân đang bị tai nạn… người dân cần bình tĩnh, liên hệ cơ quan, công ty, trường học nơi người thân đang công tác, làm việc, học tập để kiểm tra, kiểm chứng thông tin. Trường hợp không có căn cứ rõ ràng (thông báo thu viện phí của cơ sở khám chữa bệnh…), người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng để phòng ngừa việc bị đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khi bị đối tượng lừa đảo hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất (Công an phường, xã, thị trấn, Công an quận, huyện, thành phố Thủ Đức) hoặc liên hệ Trực ban Công an Thành phố (qua số điện thoại 069.3187.344), Trực ban Phòng Cảnh sát hình sự (qua số điện thoại 069.3187.200) để cung cấp thông tin, phối hợp Cơ quan Công an nhanh chóng điều tra, xử lý.