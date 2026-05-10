Liên quan vụ “đôi nam nữ tử vong bất thường trong căn nhà cấp 4 bên Quốc lộ” như đã thông tin, ngày 10/5, Công an tỉnh Khánh Hoà vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an phát hiện một bức thư tuyệt mệnh được cho là do ông N.X.H. (54 tuổi, ngụ xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) để lại trong tủ phòng khách căn nhà. Bước đầu, xác định, bà Đ.T.V. (51 tuổi, ngụ xã Vạn Hưng) sống một mình tại nhà cạnh Quốc lộ 1 và có mối quan hệ tình cảm cùng lúc với ông N.X.H và ông L.X.N (58 tuổi, ngụ phường Bắc Nha Trang).

Công an có mặt tại hiện trường

Tối 7/5, ông N. lái xe ô tô chở bà V. từ Nha Trang về nhà ở xã Vạn Hưng. Đến chiều 8/5, ông N. quay về lại nhà ở phường Bắc Nha Trang.

Sau khi ông N. về, ông H. đi xe máy đến nhà bà V.. Tại đây, 2 người xảy ra cãi vã liên quan đến quan hệ “tay ba”. Sau khi dùng dây siết cổ bà V. tử vong tại phòng ngủ, ông H. đã để lại thư tuyệt mệnh với nội dung do ghen tuông, rồi treo cổ tự tử bên trong căn nhà.

Trước đó, trưa 9/5, người dân địa phương phát hiện căn nhà của bà V. ở thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa có nhiều dấu hiệu bất thường nên báo cho cơ quan chức năng.

Công an có mặt tại hiện trường, phát hiện chủ nhà là bà V. và một người đàn ông đã tử vong. Bước đầu người đàn ông tử vong trong căn nhà không phải người địa phương.