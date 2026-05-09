Ngày 9-5, Công an phường Định Công (TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cô gái tử vong trên sông Tô Lịch vào sáng cùng ngày.



Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, khoảng khoảng 1 giờ ngày 9-5, UBND phường Định Công nhận được tin báo của người dân về việc một cô gái bất ngờ nhảy xuống sông Tô Lịch tại khu vực đối diện số 68 đường Kim Giang.

Nhận thông tin, lực lượng chức năng cùng Công an phường Định Công nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 2 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể cô gái lên bờ. Sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để phục vụ công tác điều tra.

Được biết cô gái trẻ tên V. quê Đồng Tháp.