Thông tin về vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong, xảy ra tại Hưng Yên đang khiến dư luận bàng hoàng. Nạn nhân trong vụ việc là chị Đ.T.K.H., còn người xuống tay với chị H. không ai khác chính là người chồng “đầu gối tay ấp”.

Theo nguồn tin trên báo Dân Việt, tài liệu điều tra cho biết, giữa vợ chồng Phạm Văn Hùng (sinh năm 1983, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) và chị H. thường xuyên xảy ra cãi vã do Hùng nghi ngờ vợ ngoại tình và nhiều lần đòi ly hôn.

Tối ngày 23/4, trong lúc chị H. đang đứng gấp quần áo tại phòng ngủ tầng 2, đôi vợ chồng lại tiếp tục xảy ra lời qua tiếng lại và Hùng nảy sinh ý định sát hại vợ.

Gã đàn ông đã cầm dao gọt hoa quả đâm chị H., sau đó mang theo hung khí bỏ trốn bằng xe máy. Dù được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng chị H. đã không qua khỏi.

Gã đàn ông bị bắt sau 2 ngày xuống tay đoạt mạng vợ.

Thông tin trên VTC News cho biết thêm, sau khi ra vụ án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét nghi phạm.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ được Hùng vào chiều ngày 25/4 khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Hùng về tội Giết người. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm nghi phạm.