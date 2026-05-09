Chiều 9/5, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đối với 2 thi thể được phát hiện tại căn nhà cấp 4 bên Quốc lộ 1.

Hiện trường sự việc

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, người dân địa phương phát hiện căn nhà của bà Đ.T.T.V. (SN 1975, thôn Xuân Tự 2) ở xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa có nhiều dấu hiệu bất thường nên báo cho cơ quan chức năng.

Công an có mặt tại hiện trường, phát hiện chủ nhà là bà Đ.T.T.V. và một người đàn ông đã tử vong. Bước đầu người đàn ông tử vong trong căn nhà không phải người địa phương.

Hiện Công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.