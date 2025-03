Vụ clip ẩu đả có người giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Hai “nhân vật chính” quen biết từ trước

Clip ghi lại vụ việc.

Ngày 9-3, Công an phường An Khánh, TP Thủ Đức (TP HCM) đã làm việc với hai người đàn ông liên quan vụ clip ẩu đả có người giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Người đàn ông mặc đồ giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ xô xát với người đàn ông khác.

Theo đó, hai người đàn ông ẩu đả đã quen biết nhau nhiều năm. Sau ẩu đả, hai người đàn ông tiếp tục nói chuyện, giảng hoà nhau.

Riêng người đàn ông ăn mặc giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ giải thích là do thích mặc theo "phong cách" của ông Vũ.

Hiện Công an phường An Khánh, TP Thủ Đức đang lập hồ sơ để gửi đến Công an TP HCM tiếp tục làm rõ.

Trước đó, cộng đồng mạng chia sẻ clip một người đàn ông mặc quần xô trắng, áo trắng, áo khoác đen, choàng khăn rằn, đội mũ phớt đánh nhau với một người đàn ông khác.

Một số người nhận định đây là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên), bởi phong cách ăn mặc đặc biệt.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại một quán cà phê ở đường Trần Não, phường An Khánh, TP Thủ Đức (TP HCM). Theo nhân chứng, người đàn ông được đồn đoán là "Qua" không phải là ông Đặng Lê Nguyên Vũ.