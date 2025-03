Tối 8/3, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông mặc đồ giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên) đánh nhau với một người khác.

Theo nội dung clip, bối cảnh vụ việc xảy ra tại một quán cà phê. Người trông giống ông Vũ mặc quần xô trắng, áo trắng, áo khoác đen, đeo khăn rằn, đội mũ phớt. Người đàn ông kia mặc quần ngắn đen, áo thun xám, cầm vật dụng tấn công. Cả hai lao vào giằng co, ẩu đả. Vụ việc được một người đàn ông mặc áo thun trắng đứng ra can ngăn.

Được biết, vụ ẩu đả xảy ra tại quán cà phê O. ở đường Trần Não, phường An Khánh, TP.Thủ Đức vào khoảng 16h30 ngày 8/3.

Người của quán cà phê thông tin trên VietnamNet, hai người vào quán uống nước, nói chuyện với nhau, phát sinh mâu thuẫn, cự cãi và ẩu đả. Sự việc sau đó có người can ngăn, hai bên ra về và không có sự can thiệp của công an địa phương.

Người của quán xác nhận, người tham gia ẩu đả không phải là ông Đặng Lê Nguyên Vũ của tập đoàn Trung Nguyên. Do người này có phong cách ăn mặc giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ và do clip quay xa, không rõ mặt nên khi chia sẻ trên mạng xã hội có những lời đồn đoán là “vua cà phê”.

Đại diện Tập đoàn Trung Nguyên thông tin trên báo Công thương, đã nắm bắt được thông tin lan truyền trên mạng xã hội và khẳng định người trong clip không phải là ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Vị đại diện Tập đoàn Trung Nguyên cho hay: “Thông tin đó không đúng. Cộng đồng mạng cũng xác nhận là không đúng”. Đồng thời, phía Trung Nguyên cũng cho biết "bộ phận pháp lý sẽ có phương án để xử lý".