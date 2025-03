Đang triệu tập người mặc đồ giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ đánh nhau trong quán cà phê

Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc đồ giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Trung Nguyên Việt Nam) ẩu đả trong quán cà phê ở phường An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM, mới đây, Công an phường An Khánh cho biết đang khẩn trương triệu tập 4 người có liên quan để làm rõ về đoạn clip nói trên, theo nguồn tin trên báo Thanh Niên.

Công an đã xác định được 3 người có liên quan trực tiếp đến vụ đánh nhau và đang tiến hành mời 3 người này lên trụ sở làm việc. Người còn lại là người quay clip và làm rõ mục đích đưa đoạn clip lên mạng xã hội.

Hình ảnh người mặc đồ giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ ẩu đả trong quán cà phê.

Trước đó, nguồn tin trên tờ Dân Trí cho hay cơ quan chức năng bước đầu nhận định, người trong clip không phải ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Trên báo Công Thương, đại diện Tập đoàn Trung Nguyên nói đã nắm bắt được thông tin trên mạng xã hội và khẳng định, người trong clip không phải ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Phía Trung Nguyên cho biết bộ phận pháp lý sẽ có phương án để xử lý.

Tối 8/3, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông chửi bới, đánh nhau trong quán cà phê, 1 người đang căn ngăn 2 người còn lại. 1 trong 2 người đàn ông đánh nhau có phong cách ăn mặc giống ông chủ Công ty Tập đoàn cà phê Trung Nguyên như đi giày đen, mặc áo trắng, quần trắng, đội mũ, đeo kính, đeo khăn rằn,...

Clip đã làm nổ ra nhiều ý kiến bình luận song đa số đều cho rằng người trong clip không phải ông Đặng Lê Nguyên Vũ vì "vua cà phê" vốn được biết đến là người rất điềm đạm.