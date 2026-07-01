Liên quan đến vụ việc chồng sát hại vợ xảy ra tại phường Hiệp Bình, TP.HCM sáng 1/7 gây phẫn nộ dư luận, nghi phạm trong vụ việc là Lê Thành Đạt (SN 1999). Sau khi gây án, Đạt đăng thông tin lên mạng xã hội rồi đến Công an phường Hiệp Bình đầu thú.

Thông tin trên báo Công an nhân dân cho hay, Đạt khai nhận, nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn tình cảm.

Báo VnExpress cho biết thêm, nạn nhân là người phụ nữ 33 tuổi. Theo người dân sống trong khu vực, Đạt làm nghề tự do và thời gian gần đây đã không còn sống chung với vợ. Nạn nhân vừa sinh con được hơn 2 tháng và chuyển về ở cùng với mẹ tại căn nhà thuê trên đường 20, phường Hiệp Bình. Thỉnh thoảng, Đạt đến thăm vợ con. Từ dấu vết tại hiện trường cho thấy, nghi phạm có thể đã leo cổng vào trong nhà trọ của vợ rồi gây án.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Nguyễn Tiến - báo Tiền Phong)

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút sáng 1/7, người dân sống gần hiện trường nghe thấy tiếng la hét, kêu cứu nên chạy đến kiểm tra thì phát hiện một phụ nữ đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Sự việc sau đó đã được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình đã có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Công an phường Hiệp Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nói trên.