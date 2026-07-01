Vụ việc chồng sát hại vợ mới sinh xảy ra tại TP.HCM sáng 1/7 đã khiến dư luận bàng hoàng. Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, người dân sống gần căn nhà trên đường số 20 (phường Hiệp Bình, TP.HCM) thì nghe thấy tiếng la hét, kêu cứu.

Khi mọi người chạy đến kiểm tra thì phát hiện một phụ nữ khoảng 30 tuổi đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Sự việc sau đó đã được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình đã có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Ảnh minh họa

Báo Dân trí thông tin thêm, nghi phạm bước đầu được xác định là Lê Thành Đạt (SN 1999, chồng của nạn nhân). Sau khi xuống tay tàn nhẫn với vợ, Đạt đã đăng tải thông tin lên Facebook rồi đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi.

Người dân cho biết, nạn nhân mới sinh con được 2 tháng, thuê trọ tại căn nhà nói trên và sống cùng mẹ ruột, còn người chồng ở nơi khác đến.

Hiện Công an phường Hiệp Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ.