Những biểu hiện khác thường sau cái chết của người chồng

Mới đây, Người Đưa Tin đã thông tin Phòng cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Kim Sau, 41 tuổi, trú phường Sơn Trà, để điều tra về tội giết người xảy ra trên địa bàn phường An Hải.

Ngày 24/5, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Đà Nẵng cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ án mạng này. Việc bắt giữ đối tượng Sau được thực hiện sau quá trình cơ quan điều tra rà soát lại lời khai, dấu vết hiện trường và diễn biến trước, trong, sau thời điểm ông Nguyễn Chiến Th. bị sát hại.

Đối tượng Sau khi bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, sau khi chồng tử vong, thái độ của bà Sau có nhiều điểm bất thường. Thay vì biểu hiện đau buồn sau biến cố gia đình, người phụ nữ này vẫn mở quán buôn bán bình thường, tụ tập bạn bè ăn uống, nhậu nhẹt. Cùng thời điểm, Nguyễn Quốc H., em ruột Nguyễn Thái Bảo, cũng là con riêng của ông Th., bị cho là có thái độ thờ ơ trước cái chết của cha.

Những biểu hiện này chưa đủ để kết luận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, với các điều tra viên, trong một vụ án mạng xảy ra ngay trong gia đình, phản ứng của những người thân sau cái chết của nạn nhân là chi tiết không thể bỏ qua.

Từ nghi vấn ban đầu, cơ quan điều tra rà soát lại toàn bộ diễn biến vụ án. Các mốc thời gian, lời khai, dấu vết tại hiện trường, thời điểm ra vào căn nhà và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình được đặt lên bàn đối chiếu.

Rạng sáng 24/2, ông Th. bị sát hại tại nhà riêng. Người bị bắt ngay sau đó là Nguyễn Thái Bảo, 19 tuổi, con ruột của nạn nhân. Ban đầu, vụ án được nhìn nhận theo hướng mâu thuẫn giữa cha và con dẫn đến án mạng.

Tuy nhiên, khi đi sâu vào hồ sơ, các điều tra viên phát hiện lời khai của Bảo có nhiều điểm chưa thuyết phục. Một số chi tiết về thời gian, cách thức ra vào nhà và diễn biến sau khi gây án không trùng khớp với dấu vết tại hiện trường.

Đáng chú ý, sau lần đầu tấn công cha nhưng không thực hiện được đến cùng, Bảo rời khỏi nhà. Câu hỏi đặt ra là vì sao Bảo sau đó quay trở lại, ai tạo điều kiện để Bảo vào được bên trong căn nhà trong đêm và vai trò của những người còn lại trong gia đình là gì.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, tối 23/2, Bảo xảy ra mâu thuẫn, xô xát với ông Th. Sau khi được người thân can ngăn, Bảo bỏ đi. Đến khoảng 2h sáng 24/2, Bảo quay lại nhà, lên phòng ngủ nơi ông Th. đang nằm rồi tấn công cha ruột. Do nạn nhân chống cự và hô hoán, Bảo rời khỏi hiện trường, về một khách sạn trên đường Nguyễn Công Trứ.

Khoảng 4h sáng cùng ngày, theo cơ quan điều tra, bà Sau bảo H. nhắn tin cho Bảo quay lại. Bà Sau cũng bị cáo buộc chuẩn bị hung khí, mở sẵn cửa sổ để Bảo vào nhà.

Khi Bảo tiếp tục tấn công ông Th. rồi đi xuống tầng 1, bà Sau còn bị cáo buộc xúi giục H. tiếp tục đánh nạn nhân. Từ những tình tiết này, cơ quan điều tra mở rộng hướng xác minh, không chỉ dừng ở giả thiết mâu thuẫn bột phát giữa cha và con.

Lời hứa tài sản và dấu hiệu che giấu sau vụ án

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn vì các nghi phạm là người thân trong cùng gia đình. Sau khi vụ án xảy ra, những người liên quan được cho là đã thống nhất lời khai, tìm cách che giấu vai trò của bà Sau.

Để làm rõ bản chất vụ án, các điều tra viên dựng lại toàn bộ mốc thời gian từ tối 23/2 đến rạng sáng 24/2. Từng cuộc gọi, tin nhắn, đường đi, thời điểm ra vào nhà và dấu vết tại hiện trường được đối chiếu với lời khai của những người liên quan.

Sau xúi giục hai con riêng của chồng sát hại cha ruột.

Theo lời khai ban đầu, Sau cho rằng do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài, không thể giải quyết nên nảy sinh ý định xúi giục hai con riêng của chồng sát hại cha ruột.

Cơ quan điều tra xác định ban đầu, để Bảo và H. thực hiện hành vi và nhận tội thay, Sau đã đưa ra những lời hứa về tài sản. Người phụ nữ này hứa sẽ lo cho Bảo trong thời gian chấp hành án, đồng thời hứa giao toàn bộ tài sản của ông Th. cho anh em Bảo.

Sau khi vụ án xảy ra, Sau bị cáo buộc tìm cách xóa một số dấu vết tại hiện trường. Người phụ nữ này còn yêu cầu Bảo quay lại khách sạn, để H. thay quần áo dính máu nhằm tránh bị phát hiện khi làm việc với công an.

Chính chuỗi hành động sau gây án khiến vụ án trở nên phức tạp. Nếu chỉ dừng lại ở việc Bảo nhận tội, vai trò của những người khác có thể không được làm rõ đầy đủ. Tuy nhiên, từ thái độ bất thường của người vợ sau cái chết của chồng, cộng với những mâu thuẫn trong lời khai và dấu vết tại hiện trường, cơ quan điều tra tiếp tục lần theo để xác định trách nhiệm của từng người.

Đến ngày 20/5, khi có thêm căn cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Đà Nẵng đưa Sau và H. về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, cơ quan điều tra từng bước làm rõ những tình tiết bị che khuất phía sau lời khai ban đầu.

Hiện Công an Tp.Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Kim Sau để điều tra liên quan vụ án giết người. Đối với H., do thực hiện hành vi khi chưa đủ 13 tuổi, cơ quan chức năng sẽ xem xét áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng theo quy định.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ vai trò của từng người liên quan.