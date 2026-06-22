Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh gây phẫn nộ dư luận, nhiều người đặt ra câu hỏi không biết nguồn cơn vì đâu mà hung thủ Nguyễn Văn Tuyên lại xuống tay lạnh lùng với các nạn nhân như vậy.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho biết, Tuyên (36 tuổi, trú xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) có tình cảm với chị N.T.N. (31 tuổi, trú tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh). Trong quá trình tìm hiểu, gia đình chị N. nhiều lần khuyên con gái nên cân nhắc lại mối quan hệ vì cho rằng Tuyên không phù hợp. Gần đây, nghe theo mong muốn của gia đình, chị N. quyết định chấm dứt tình cảm với Tuyên khiến giữa cả 2 phát sinh mâu thuẫn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, do bực tức vì bị từ chối tình cảm, Tuyên nảy sinh ý định trả thù nên đã chuẩn bị dao cùng bình xịt hơi cay trước khi gây án. Tối 20/6, Tuyên đã gây ra sự việc đau lòng.

Cũng liên quan đến sự việc, trao đổi trên báo VietNamNet, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Bắc Lũng cho biết, chính quyền địa phương rất bất ngờ trước hành vi của Tuyên.

Ông Dũng chia sẻ, trước khi xảy ra vụ việc, Tuyên được đánh giá là người có nhân thân tốt, chăm chỉ lao động, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và không thuộc diện quản lý của địa phương. Tuyên có một xưởng cơ khí riêng để sản xuất, kinh doanh. Đối tượng cũng chưa từng có biểu hiện vi phạm pháp luật hay liên quan đến các tệ nạn xã hội.

Theo ông Dũng, Tuyên và vợ cũ đã ly hôn từ năm 2024 và có 2 con. Cả 2 cháu bé đều sống cùng bố. Bố của Tuyên đã mất, đối tượng sinh sống cùng mẹ già tại địa phương.

Trước câu hỏi về các biểu hiện bất thường liên quan đến việc sử dụng ma túy hoặc các dấu hiệu vi phạm khác, ông Dũng cho biết chính quyền cơ sở chưa từng ghi nhận những biểu hiện này. Đối tượng không nằm trong diện quản lý, ở địa phương cũng không có biểu hiện bất thường.

Báo Tiền Phong thông tin, hôm nay (22/6), người thân, bà con lối xóm cũng đã tổ chức lễ an táng, đưa các nạn nhân về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Như đã đưa tin, tối 20/6, tại nhà của bố đẻ chị N., Tuyên đã dùng dao chém chị N., sau đó tiếp tục dùng hung khí chém các cháu N.H.P. (10 tuổi), N.B.B. (6 tuổi, cùng là con của chị N.), và N.B.N. (15 tuổi, em gái nuôi của chị N.). Sau khi ra tay tàn nhẫn với các nạn nhân, Tuyên đã tự sát.

Hậu quả vụ việc khiến chị N. cùng 2 con và Tuyên tử vong. Cháu N.B.N. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên, hiện sức khỏe đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.