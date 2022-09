Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Tìm thấy thêm hai thi thể trong phòng hát

Lúc 12 giờ ngày 7/9, lực lượng chức năng tiếp cận một phòng hát trong quán karaoke và tìm thấy thêm 2 thi thể. Bên cạnh đó, một nạn nhân khác đã tử vong tại bệnh viện. Như vậy, tính đến thời điểm này, vụ cháy có 15 người thiệt mạng và hàng chục người đang điều trị tại bệnh viện.



Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân

Tại hiện trường, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục điều xe thang tiếp cận lầu 2, 3 của cơ sở karaoke An Phú ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Các chiến sĩ dùng búa đập tường thông vào các căn phòng để kiểm tra tìm kiếm nạn nhân.

Các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa An Phú

Hỏa hoạn bùng phát tại tầng 2 của quán karaoke. Có 22 người thoát ra ngoài an toàn. Trong khi đó có gần 40 người khác bị thương được chở đến bệnh viện Đa khoa An Phú và Trung tâm Y tế Thuận An.

Lực lượng chức năng đang có mặt tại khu vực nhà xác bệnh viện để khám nghiệm

Nhiều người thân các nạn nhân xấu số đang có mặt tại nhà xác Trung tâm Y tế thành phố Thuận An và Bệnh viện Đa khoa An Phú để chờ bàn giao thi thể.

Ngành chức năng tỉnh Bình Dương trước mắt hỗ trợ kinh phí để gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Được biết, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ. Quán được thiết kế 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 đến nay. Quán karaoke này được ngành chức năng cấp chứng nhận đảm bảo an toàn phòng cháy.