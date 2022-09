Đục tường giải cứu người mắc kẹt trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Hiện bên trong quán karaoke An Phú chỉ còn 1 nhà kho bị khóa trái. Lực lượng cứu hộ đang đục tường, xử lí khói để vào trong kho tìm kiếm các nạn nhân.

Tính đến trưa nay, nhiệt độ trong quá karaoke vẫn còn rất nóng, khói mịt mù nên các lực lượng khó tiếp cận, tìm kiếm hết các nạn nhân. Hiện qua thống kê đã có 12 người đã tử vong.

Khói vẫn còn bốc lên nghi ngút tại hiện trường

Trước đó, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tập trung tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy. Các đơn vị y tế tập trung cứu chữa, điều trị tốt cho những người bị thương trong vụ cháy.

Được biết, hiện tại Bệnh viện Đa khoa Thuận An và Bệnh viện Đa khoa An Phú đang có nhiều nạn nhân bị thương nặng đang điều trị. Một số trường hợp ngạt khí, sức khỏe đã ổn định.

Trước đó, như Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã đưa tin, 21h ngày 6/9, quán karaoke An Phú ở đường Bùi Thị Xuân, phường An Phú, thành phố Thuận An bất ngờ bốc cháy ở tầng 2. Lúc này, trong quán có nhiều khách đang hát karaoke và hàng chục nhân viên phục vụ. Phát hiện cháy, nhiều người trèo lên sân thượng nhảy xuống đất thoát thân nên tử vong và bị thương nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã điều nhiều phương tiện, lực lượng đến hiện trường dập lửa và giải cứu được 12 người./.