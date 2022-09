Bác sĩ nói về sức khỏe các nạn nhân sống sót trong vụ cháy khiến 12 người chết

Đến trưa 7/9, 10 nhân viên quán karaoke An Phú bị thương vẫn đang nằm tại Bệnh viện đa khoa An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) để bác sĩ theo dõi sức khỏe, trong đó có 2 nạn nhân đang chờ mổ.



Theo bác sĩ CKII Nguyễn Đình Đạt, tối 6/9, khi quán karaoke bốc cháy có gần 40 người là nạn nhân vụ cháy được đưa tới bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn, mặt đen do ám khói và bị ngạt khí. Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu và phân loại bệnh nhân, sau đó những bệnh nhân ổn định đã được cho về nhà.

Clip bác sĩ và nạn nhân kể lại vụ việc

Đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa An Phú, chị Q (nhân viên quán karaoke) kể lại trong nước mắt: "Lúc đó em đang ở phòng chờ nhân viên thì nghe tiếng hô hoán cháy và sự hỗn loạn phía bên trong quán nên chạy ra xem. Thấy lửa bốc lên, em và mọi người sợ, cố gắng chạy ngược lên trên tầng cao để tránh. Nhiều người nhắc đừng nhảy xuống, nếu nhảy xuống sẽ chết nên cố gắng trụ lại, la hét chờ người đến cứu", Q. kể.

“Sợ nhất là lúc lửa cháy gần tới chỗ bọn em đứng. Em cảm thấy sợ hãi, run rẩy và tưởng mình sẽ không thoát được. May mắn, ngay lúc đó xe cứu hỏa tới kịp, đưa cầu thang cho mọi người xuống. Nắm lan can cầu thang mà nóng cả tay. Giờ em vẫn bị ám ảnh khi nhớ lại thời điểm đó...”, Q. tâm sự.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, đến 10h30 trưa cùng ngày, đám cháy vẫn đang âm ỉ bên trong. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tiếp cận bên trong để tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt. Ngoài ra, tại Trung tâm Y tế TP.Thuận An, lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi để nhận dạng các nạn nhân xấu số.

Bước đầu xác định có 12 người đã tử vong và nhiều người khác bị thương.

Một số hình ảnh cấp cứu các nạn nhân trong bệnh viện trưa 7/9:

Các nạn nhân điều trị tại bệnh viện

Bác sĩ tích cực điều trị cho nạn nhân

Người nhà nạn nhân tập trung tại khu vực nhà xác bệnh viện