Vụ cháy nhà ở Hưng Yên làm 3 người chết: Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an vào cuộc

Theo đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo lãnh đạo. Cùng với đó, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, để làm rõ nguyên nhân vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến người dân rất bàng hoàng.

Người thân của gia đình đau xót trước sự việc

Trước đó, vào khoảng 23h30, tại ngôi nhà ông Vương Gia Mười (SN 1967), địa chỉ xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu xảy ra vụ cháy. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã khẩn trương đến hiện trường để tổ chức chữa cháy.

Hậu quả, ông Mười, bà Đào Thị Chiến (55 tuổi, vợ ông Mười) và con trai Vương Gia Cao Thắng (12 tuổi) tử vong. Ngoài ra còn có cháu ngoại ông Mười là Nguyễn Vương Ngọc Anh (8 tuổi) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, qua kiểm tra camera an ninh của hộ dân cạnh khu vực xảy ra vụ cháy, người dân đã phát hiện ra tình tiết bất ngờ khi có 2 người đàn ông tiếp cận hiện trường trước khi vụ cháy xảy ra. Ngay sau đó 2 đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.