Hưng Yên: Cháy nhà lúc nửa đêm khiến đôi vợ chồng cùng con nhỏ tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h đêm 15/3, tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương đã xảy ra một vụ cháy nhà anh chị M.C. Hậu quả khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương.

Ông Sơn cho hay, 3 người tử vong được xác định gồm vợ chồng anh chị M.C và một người con 13 tuổi. Một người con còn lại của anh chị bị thương tên Nguyễn Vương N. A (SN 2012) đã được đưa đi cấp cứu.

Bước đầu, huyện đã hỗ trợ 10 triệu đồng đối với một người tử vong và tổ chức thăm hỏi, động viên đối với cháu bé con của gia đình bị thương.

Nơi xảy ra vụ cháy

Về thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, đây là vụ trọng án do một số đối tượng dùng xăng đốt nhà dân, chủ tịch xã cho hay, cơ quan công an từ Bộ Công an, Công an tỉnh, huyện và các ngành chức năng đang khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cụ thể. Thông tin cụ thể về vụ việc sẽ do cơ quan điều tra cung cấp.

Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.