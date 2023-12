Vụ cháy karaoke làm 32 người chết: Cựu cán bộ 'biến không thành có' để né trách nhiệm

Ngày 23/12, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, liên quan đến vụ án cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết, đơn vị này đã ra cáo trạng truy tố 4 bị can, gửi hồ sơ sang tòa án cùng cấp để xét xử. Trong vụ án này có 5 bị can bị khởi tố, song một bị can đã tử vong do bệnh lý nên cơ quan chức năng đình chỉ đối với bị can.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h50 ngày 6/9/2022, quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn . Vụ cháy khiến 32 người tử nạn. Nguyên nhân do chập điện. Vụ cháy này gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ nhiều nguyên nhân do quá trình xây dựng và quản lý không đúng quy định pháp luật.

Theo đó, đầu năm 2016, ông L.X.H (cha của bị can Lê Anh Xuân) được UBND thị xã Thuận An (nay là UBND thành phố Thuận An) cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 1 trệt 3 lầu tổng diện tích 1.836m2. Sau đó, Lê Anh Xuân (SN 1980, ngụ TPHCM) cùng cha xây dựng công trình này thành cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke An Phú.

Quá trình xây dựng và hoạt động, chủ cơ sở này đã tự ý thay đổi một số thiết kế so với hồ sơ cấp phép ban đầu. Đặt biển quảng cáo che kín hết mặt tiền của quán, xây tường bít kín hết cửa sổ.

Karaoke An Phú nơi xảy ra vụ cháy Ảnh: Tư liệu

Khi điều tra, công an đã trưng cầu giám định của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương với kết quả: Sử dụng công trình không đúng mục đích công năng sử dụng, vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm; thi công xây dựng công trình sai nội dung cấp phép và chưa điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định... Dù vậy, trước đó cơ sở này vẫn được cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke với 30 phòng.

Năm 2017, ông Lê Anh Xuân gửi hồ sơ đến Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương xin thẩm duyệt thiết kế PCCC cho quán karaoke An Phú. Hồ sơ không đảm bảo theo quy định, nhưng bị can Vũ Trường Sơn (SN 1987, ngụ Bình Dương, cựu cán bộ được phân công thẩm duyệt) vẫn báo cáo đủ điều kiện thẩm duyệt theo quy định. Sau đó, lãnh đạo Cảnh sát PCCC đã ký giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế.

Đến giai đoạn nghiệm thu tiếp tục xảy ra vi phạm, bị can Phạm Quốc Hùng (SN 1980, ngụ Bình Dương, cựu cán bộ công an) đã không thực hiện nghiệm thu kiểm tra công trình này theo quy trình, quy định của pháp luật, còn lập khống biên bản để hợp thức hóa hồ sơ. Từ đó, ban hành văn bản xác nhận nghiệm thu hệ thống PCCC. Đến ngày 31/7/2017, cơ sở karaoke An Phú bắt đầu đủ hồ sơ đi vào hoạt động.

Trong thời gian quán karaoke An Phú hoạt động đến khi bị cháy, bị can Nguyễn Văn Võ (SN 1985, cựu cán bộ công an), bị can Nguyễn Duy Linh (cựu cán bộ công an, đã chết do bệnh lý) được phân công nhưng không thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra đối với cơ sở. Không phát hiện các vi phạm của Lê Anh Xuân trong công tác PCCC để yêu cầu Xuân khắc phục, dẫn đến cơ sở karaoke cháy, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cáo trạng xác định, Vũ Trường Sơn là cán bộ công an được phân công nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra Bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật, Bản vẽ thiết kế về PCCC của cơ sở karaoke An Phú và lập Bảng đối chiếu theo quy chuẩn. Sơn phát hiện hồ sơ thiết kế về phòng cháy, chữa cháy của cơ sở karaoke An Phú có một số nội dung chưa đảm bảo nhưng nghĩ đó là lỗi nhỏ và báo cáo lãnh đạo là cơ sở karaoke An Phú đủ điều kiện thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định.

Phạm Quốc Hùng, là cán bộ công an được giao nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra, nghiệm thu hệ thống phòng cháy, chữa cháy của cơ sở karaoke An Phú vào ngày 13/7/2017. Tuy nhiên, Hùng không thực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho cơ sở này đi vào hoạt động.

Từ năm 2020 đến ngày xảy ra vụ cháy, Nguyễn Văn Võ là cán bộ được phân công nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra công tác PCCC&CNCH đối với cơ sở karaoke An Phú. Nhưng ông Võ đã thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, không thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra đối với cơ sở; không phát hiện các vi phạm của Lê Anh Xuân trong công tác PCCC để yêu cầu khắc phục, dẫn đến cơ sở karaoke cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đáng chú ý, sau khi xảy ra vụ cháy, Nguyễn Văn Võ tự soạn 3 biên bản kiểm tra an toàn PCCC rồi đưa cho quản lý quán karaoke An Phú ký để hợp thức hóa việc kiểm tra vào năm 2021, 2022 nhằm né trách nhiệm.