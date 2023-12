Một bị can trong vụ cháy karaoke ở Bình Dương đã tử vong do bệnh lý

Ngày 22/12, nguồn tin Tiền Phong xác nhận, ông Nguyễn Duy Linh, cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) đã tử vong do bệnh lý.

Ông Linh là 1 trong 5 bị can đã bị khởi tố liên quan đến vụ cháy karaoke làm 32 người chết. Trước đó, ông Linh bị khởi tố nhưng cho tại ngoại điều tra vì đang mắc bệnh nặng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can này.

nơi xảy ra vụ cháy làm 32 người chết

Liên quan đến vụ án này, ngay sau thời điểm xảy ra vụ cháy, Cơ quan CSĐT đã khởi tố các bị can, gồm: Nguyễn Duy Linh (cựu Đội trưởng Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Thuận An), Nguyễn Văn Võ (cán bộ thuộc đội này, được phân công quản lý địa bàn phường An Phú), Lê Anh Xuân (42 tuổi), chủ quán karaoke An Phú , Vũ Trường Sơn, công tác tại phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Bình Dương và Phạm Quốc Hùng, Phó Trưởng Công an phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, từng công tác tại Công an TP Thuận An, nơi xảy ra vụ cháy.

Các bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trước khi khởi tố bị can, Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định tước quân tịch đối với các bị can nguyên là cán bộ công an.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương chuyển hồ sơ đề nghị truy tố các bị can trong vụ cháy quán karaoke song Viện KSND cùng cấp đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung . Đến nay, vụ án đã được VKS chuyển hồ sơ truy tố qua TAND tỉnh Bình Dương để xét xử.

Như tin đã đưa, vào khoảng 20h50 ngày 6/9/2022, karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy khiến 32 người tử nạn. Nguyên nhân do chập điện.