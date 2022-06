Vụ cháy bãi xe tang vật vi phạm giao thông ở TP.HCM: Ai chịu trách nhiệm bồi thường?

Liên quan đến vụ cháy bãi xe Phòng CSGT TP.HCM, nhiều người dân thắc mắc, cảnh sát giao thông hoặc người đang trực tiếp bảo quản xe tang vật, xe vi phạm nếu bị cháy nổ, hư hỏng thì ai phải bồi thường thiệt hại?

Trao đổi với PV, Tiến sĩ - luật sư (TS-LS) Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết: Theo Điều 9 Nghị định 115/2013 (quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính) thì người ra quyết định tạm giữ, tịch thu có trách nhiệm quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu.

TS-LS Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội

Trường hợp tang vật, phương tiện bị mất, bán, đánh tráo, hư hỏng, mất linh kiện, thay thế thì người ra quyết định tạm giữ, tịch thu chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Người trực tiếp quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định tạm giữ, tịch thu về việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện.

Theo Điều 349 Bộ luật Dân sự năm 2015, nghĩa vụ của bên cầm giữ là "bảo quản tài sản cầm giữ, không được thay đổi tình trạng của tài sản cầm giữ, bồi thường thiệt hại nếu làm mất hoặc hư hỏng tài sản cầm giữ".

Như vậy, trường hợp cảnh sát giao thông hoặc người đang trực tiếp bảo quản xe của người vi phạm làm cháy nổ, hư hỏng thì cảnh sát giao thông hoặc người đang trực tiếp bảo quản tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Nhận định về vụ việc, luật sư Trần Minh Hùng - Giám đốc hãng Luật Gia Đình cũng cho rằng, ngoài những điều trên, theo khoản 2, Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 còn quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau: "Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc lỗi hoàn toàn do bên thiệt hại".

Luật sư Trần Minh Hùng - Đoàn luật sư TP.HCM

Như vậy, cơ quan chức năng cần điều tra, xác định yếu tố lỗi và đưa ra kết luận nguyên nhân vụ cháy. Trường hợp nguyên nhân xác định hoàn toàn do lỗi của chủ xe hoặc sự kiến bất khả kháng, phía công an sẽ không phải bồi thường. Ngược lại, nếu công an hoặc những người trông giữ có lỗi dẫn tới thiệt hại, họ sẽ phải bồi thường cho các chủ phương tiện.

Nhiều xe máy bên trong bãi xe bị cháy trơ khung

Về nguyên tắc, khi xảy ra thiệt hại thì thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức và thời gian bồi thường. Trường hợp không thể thỏa thuận được về việc bồi thường, chủ phương tiện có thể làm các thủ tục khởi kiện ra TAND có thẩm quyền để yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trường hợp nếu xe vi phạm có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, thì công ty bảo hiểm là đơn vị bồi thường thiệt hại. Khi đó việc bồi thường không quy về trách nhiệm người quản lý (công an quản lý trong trường hợp này).

Trước đó, vụ cháy bãi xe xảy ra trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP.HCM vào lúc 13 giờ 32 phút ngày 6/6 tại kho chứa xe tang vật và phương tiện vi phạm giao thông tại địa chỉ số 16 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước.

Bãi xe tang vật bị cháy do Phòng PC08 Công an TP.HCM quản lý.

Cũng theo UBND TP Thủ Đức, bãi xe này thuộc Phòng CSGT Đường bộ đường sắt (PC08) Công an TP.HCM quản lý.

Diện tích khu vực xảy ra cháy khoảng 1.100 m2, không có thiệt hại về người. Riêng về tài sản, hiện lực lượng chức năng đang thống kê và điều tra nguyên nhân vụ việc.

